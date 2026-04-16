Con la Proposta di Legge 2791 presentata al Parlamento si avanza l’interessante ipotesi di prevedere un bonus, che può arrivare fino a 100 euro, per i cittadini che stipulano una polizza catastrofale sulla casa di abitazione.

Al momento, e questo va sottolineato, si tratta soltanto di una proposta che deve seguire il suo iter parlamentare prima di essere approvata (o rigettata). Nel testo si parla di un contributo che lo Stato dovrebbe riconoscere ai cittadini che scelgono di assicurare la propria casa di abitazione contro eventuali danni catastrofali.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e chi interesserebbe.

Polizze catastrofali sugli immobili residenziali

Per le polizze catastrofali sulla casa non sarebbe previsto un obbligo come per le imprese, ma un sistema di incentivi strutturato su più livelli per spingere i proprietari a tutelarsi contro i danni delle calamità naturali.

Il firmatario della proposta, Alberto Gusmeroli, sottolinea che si tratta di un’opportunità per i proprietari, e non di un obbligo. Oggi meno del 5% del patrimonio immobiliare italiano risulta assicurato per frane, alluvioni, inondazioni e sismi. Oltre 30 milioni di immobili risultano privi di qualsiasi protezione economica.

Bonus 100 euro per polizza catastrofale sulla casa

Lo scopo della proposta è quello di incentivare i cittadini a stipulare contratti di assicurazione sugli immobili con l’obiettivo di tutelarsi contro i rischi che derivano dalle calamità naturali. Il fine è quello non solo di garantire una tutela del patrimonio, ma anche di assicurare l’economia dei proprietari.

Qualora la norma fosse approvata, il contributo sarebbe riconosciuto solo a chi stipula contratti di assicurazione contro i danni da calamità naturali. Nella bozza le calamità naturali citate sono:

frana;

alluvione;

sisma.

Il bonus sarebbe riconosciuto ai titolari del contratto di assicurazione annualmente in misura non superiore al 20% del premio assicurativo pagato e comunque entro il limite massimo di 100 euro per ogni contratto. Per le famiglie con Isee inferiore ai 25.000 euro, invece, il limite massimo sarebbe elevato a 150 euro.

Il bonus sarebbe applicato come riduzione del premio assicurativo al momento della stipula o del rinnovo se il contratto possiede i requisiti di ammissibilità. Dal beneficio sarebbero esclusi i beni realizzati senza il permesso di costruire o in totale difformità dello stesso.

La polizza costerebbe solo il 20%

Per proteggere la prima casa degli italiani, quindi, la proposta di legge cerca di incentivare la sottoscrizione di una polizza che abbia un onere minore per i cittadini. L’idea di base è fare in modo che moltiplicando, nel tempo, gli incentivi, l’abitudine di proteggere la propria casa possa diffondersi.

Mentre al cittadino viene riconosciuto uno sconto sulla polizza del 20% (fino a un massimo di 100 o 150 euro) a copertura statale, alle compagnie assicuratrici si chiede di prevedere una riduzione tariffaria di un ulteriore 20%. Si darebbe facoltà ai datori di lavoro, inoltre, di coprire un altro 40% del premio assicurativo per fare in modo che la quota a carico del contraente possa rimanere solo del 20%.

A guadagnarci sarebbero, più o meno, tutti: il cittadino, in caso di danni, si vedrebbe rimborsare il valore dell’immobile dall’assicurazione, per le compagnie assicuratrici ci sarebbe un aumento delle polizze sottoscritte e per lo Stato minori esborsi per interventi post eventi calamitosi e catastrofali.