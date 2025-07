Bonus agricoltura, fino a 2.500 euro a ettaro per queste imprese

Bonus agricoltura di 2.500 euro a ettaro per le imprese che si occupano del mantenimento dei siti boschivi. Ecco i requisiti per accedere e il bando da scaricare.

La regione Veneto riconosce un contributo fino a 2.500 euro a ettaro per le imprese agricole che si impegnano nella tutela del patrimonio boschivo. Gli aiuti sono diretti a coprire il mancato reddito e oneri per la manutenzione.

Vediamo gli impegni delle aziende agricole e i requisiti per accedere al bonus agricoltura di 2.500 euro a ettaro.

Per ottenere in contributi è necessario presentare un Piano di Mantenimento che prevede operazioni volte a controllare la vegetazione, contrastare fitofagi e parassiti , effettuare irrigazione di soccorso . Il Piano di Mantenimento deve essere redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente.

Limiti e requisiti bonus agricoltura 2.500 euro a ettaro

Vi sono comunque dei limiti da rispettare per ottenere il bonus agricoltura fino a 2.500 euro a ettaro di terreno. La superficie interessata non può essere inferiore a 0,50 ettari di terreno. Inoltre, non è consentito l’uso di specie esotiche invasive riconosciute a livello unionale, Sono vietati anche Nocciolo e Ontano.

Chi ottiene il bonus da 2.500 euro a ettaro di terreno deve impegnarsi a eseguire il Piano di Mantenimento approvato, è fatto, inoltre, divieto di utilizzare il fondo per il pascolamento.

I beneficiari per tutto il tempo di durata del Piano di Mantenimento non devono modificare la natura degli impianti, realizzare innesti, tagli di ceduazione, tagli anticipati, potature finalizzate alla produzione da frutto. Infine, i beneficiari sono tenuti a ripristinare le fallanze secondo quanto previsto nel Piano di Gestione o nel Piano di Mantenimento.

Il periodo di impegno è di 5 anni e si possono ottenere fino a 2.500 euro per ettaro di terreno per ogni anno.

L’importo è suddiviso in 2 quote: la prima di 1.500 euro per il mantenimento e la seconda di 1.000 euro per il mancato guadagno.