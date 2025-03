Bonus agricoltura, ecco chi può avere la riduzione dei contributi da pagare

Bonus agricoltura da usare entro il 17 marzo 2025 per i contributi previdenziali e Inail ridotti al 68%. Ecco chi può ottenere l’agevolazione.

Importante agevolazione per le aziende agricole, entro il 17 marzo devono essere versati i contributi previdenziali per i lavoratori, ma è possibile fruire di un’importante riduzione.

Ecco chi può avvalersi del bonus agricoltura e istruzioni operative dell’Inps.

Bonus agricoltura con riduzione contributi previdenziali e INAIL: a chi spetta?

Entro il 17 marzo 2025 le aziende agricole delle zone alluvionate di Emilia Romagna, Marche e Toscana devono versare, senza sanzioni civili, i contributi previdenziali per il 1° e 2° trimestre del 2024, deve inoltre essere effettuato il versamento dei contributi previdenziali per il 3° trimestre del 2024.

Per tali aziende vi sono però importanti agevolazioni. Se ubicate in uno dei comuni interessati dagli eventi alluvionali e indicati nell’allegato 1 del decreto legge 61 del 2024 possono fruire di un importante sconto in quanto alla contribuzione da versare si applica la riduzione contributiva per le aree agricole svantaggiate. Alleghiamo l’elenco dei Comuni beneficiari.

Tale agevolazione è stata autorizzata dalla Commissione europea e prevede una riduzione temporanea pari al 68% di premi e contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro agricoli per il proprio personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato.

L’agevolazione si applica per il periodo di lavoro compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024. Possono fruirne le aziende agricole ubicate in uno dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali del 1° maggio 2023.

Non ha alcuna rilevanza che i lavoratori per i quali si chiede di fruire dei benefici abbiano un contratto a tempo determinato o indeterminato. La riduzione si applica non solo ai contributi INPS, ma anche i contributi INAIL. Sono esclusi i datori di lavoro le cui aziende siano ubicate in zone montane o svantaggiate, sebbene ricadenti nell’area, questo perché per tali zone sono già previste riduzioni importanti degli oneri contributivi.

Lo sgravio è inoltre cumulabile con altri incentivi all’occupazione previsti dalla normativa nazionale. Per poter ottenere l’agevolazione è richiesto il possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).