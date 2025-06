Bonus agricoltura 2025, oltre 1.000 euro a ettaro per questa coltivazione

Bonus agricoltura di oltre 1.000 euro per chi coltiva barbabietole da zucchero, confermate le misure della PAC 2023-2027, si aggiungono ulteriori contributi locali che rendono questa coltivazione particolarmente interessante dal punto di vista economico.

In genere le politiche europee premiano chi coltiva prodotti “necessari”, cioè che scarseggiano e, allo stesso tempo, premiano chi predilige tecniche di produzione a basso impatto ambientale.

La barbabietola da zucchero rientra in tali caratteristiche, proprio per questo il premio alla produzione è abbastanza rilevante.

I contributi per la produzione di barbabietola da zucchero sono riconosciuti dall’Unione Europea (Titoli base e premio alla produzione) e a livello locale, sommando le varie possibilità l’aiuto può essere davvero importante e concreto. Si aggiunge naturalmente il ricavato della produzione.

Ecco come ottenere oltre 1.000 euro di bonus agricoltura con la barbabietola da zucchero.

Perché questo trattamento di particolare favore? La risposta è semplice, si tratta di una coltivazione che ha un’elevata sostenibilità ambientale e proprio per questo è particolarmente favorita dall’Unione Europea. Consente una riduzione di emissione di CO2 in atmosfera , richiede poca energia per la sua produzione inoltre, la polpa viene utilizzata per la produzione di biometano .

Al guadagno si unisce il contributo PAC che per la barbabietola da zucchero è abbastanza vantaggioso, infatti, si tratta di ben 657,93 euro a ettaro di terreno. Occorre sottolineare che per ricevere il premio previsto dalla PAC per la produzione di barbabietole da zucchero è necessario che la coltura sia mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice , e che la stessa sia impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un’industria saccarifera. Inoltre, dall’anno 2024 deve essere utilizzata semente certificata .

Il prezzo medio praticato per la barbabietola convenzionale e di 48 euro/tonnellata (comprensivi di 5 euro/tonnellata per le polpe). Per la barbabietola biologica il prezzo medio è più alto: 70 euro/tonnellata (comprensivi di 5 euro/tonnellata per le polpe). Per il 2025 si temono riduzioni dei prezzi a causa dell’importazione dalla Cina che ha aumentato la produzione.

In Italia la barbabietola da zucchero è coltivata prevalentemente in Emilia Romagna, si tratta di una coltivazione che richiede un uso discreto di acqua. Ogni ettaro di terreno ha un rendimento medio di oltre 50 ton/ha, contenenti il 15% di zucchero pari a 7,5 ton/ha di zucchero.

Questa prevede contributi diretti a fondo perduto che possono essere cumulati. Per tutte le imprese agricole che rispettano il disciplinare della PAC , che richiede l’adozione di sistemi per la riduzione dell’inquinamento, la tutela della biodiversità , riduzione di consumo idrico , vi sono i Titoli base pagati in relazione alla coltivazione e all’estensione del terreno. A ciò si aggiungono contributi specifici per singole coltivazioni e tra queste particolare interesse desta la barbabietola da zucchero.

La domanda deve essere presentata entro il 25 luglio attraverso il Siag messo a disposizione da Agea. Anche la Regione Marche per il 2025 ha confermato gli aiuti per coloro che coltivano barbabietola di zucchero.

Ai contributi previsti dall’Unione Europea, si aggiungono ulteriori aiuti gestiti a livello locale , ad esempio l’ Emilia Romagna ha stanziato 1,5 milioni di euro per il settore delle barbabietole da zucchero. La Giunta ha approvato la Delibera n. 805/2025 che riporta il programma per accedere all’aiuto regionale in regime di de minimis per i bieticoltori. Per ogni ettaro di terreno il contributo ulteriore che si può ricevere è di 200 euro .

Come richiedere i contributi Pac per la coltivazione della barbabietola da zucchero

Nuova proroga PAC. Il Ministero dell’Agricoltura con decreto del 13 giugno 2025 ha provveduto all’ennesima proroga dei termini per la presentazione della domanda.

La proroga riguarda la domanda unica e le domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale. Inizialmente, il termine era stato fissato al 15 maggio 2025 e successivamente prorogato al 16 giugno con un precedente decreto del 13 maggio.

Con il nuovo provvedimento si sposta ulteriormente la scadenza, offrendo più tempo agli operatori del settore agricolo per completare le procedure, senza tuttavia compromettere la regolarità e l’efficacia del sistema di erogazione degli aiuti.

La procedura delle domande PAC prevede che, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, sia possibile comunque presentare la domanda in ritardo, ma con una decurtazione degli importi ricevibili. La decurtazione è dell’1% per ogni giorno di ritardo fin o a un massimo di 25 giorni. Ne consegue che la domanda tardiva può essere presentata fino al giorno 9 agosto 2025, le domande presentate successivamente sono considerate irricevibili.

La domanda può essere presentata attraverso gli uffici territoriali Agea, in alcuni casi disponibili anche presso le sedi della Regione, oppure tramite CAA (Centri Assistenza Agricola).

Deve essere infine ricordato che a partire dal 2025 per poter accedere ai contributi PAC c’è un ulteriore adempimento da osservare. É necessario compilare i Quaderni di Campagna dell’Agricoltore in formato digitale.

Ricordiamo che con le ultime disposizioni sono stati inaspriti i controlli sulle imprese agricole che ricevono i contributi PAC. Ciò è possibile grazie all’uso della tecnologia satellitare e intelligenza artificiale.