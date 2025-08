Bonus agricoltura 2025, oltre un milione di euro per tutela cambiamenti climatici

Per gli agricoltori che decidono di installare sistemi di tutela per il contrasto al cambiamento climatico nel 2025 è disponibile un bonus agricoltura che può superare un milione di euro.

La Regione Emilia Romagna da tempo fa i conti con problemi climatici e in particolare siccità, eventi calamitosi, soprattutto grandine, che distruggono il raccolto estivo, tra cui albicocche e pesche, che supportano in modo prevalente l’economia della zona.

Proprio per questo, al fine di aiutare le aziende agricole alle prese con tali problemi, la Regione finanzia opere volte a contrastare problemi di siccità e installare sistemi di protezione antigrandine e protezione da parassiti.

Vediamo requisiti per l’accesso ai contributi per la tutela dai cambiamenti climatici e istruzioni.

Beneficiari e importi del bonus agricoltura 2025 per il contrasto ai cambiamenti climatici

Gli aiuti previsti nel bando Intervento SRD01 “Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole” mirano ad aiutare le aziende agricole nel contrasto ai danni derivanti da eventi atmosferici come grandine, alluvioni e tutela dai parassiti, l’obiettivo è proteggere la produttività ed evitare perdite.

La dotazione complessiva per il bonus agricoltura per il contrasto ai cambiamenti climatici per il 2025 è di 45 milioni di euro, divisi in diversi settori:

Lattiero – caseario

Carni bovine

Carni suine;

Avicunicoli e uova

Ortofrutta (fresco e trasformato);

Vitivinicolo;

Cerealicolo, Colture industriali, Foraggere, Sementi;

Altri settori (Ovicaprini, Api-miele, Olio, Aceto, Vivaismo).

L’importo massimo di spesa ammissibile per ciascun beneficiario dell’intervento SRD01 per la durata dell’intero periodo di programmazione è pari a 3.000.000 di euro.

La spesa minima ammissibile per il singolo Piano è di 10.000 euro in zona svantaggiata e 20.000 euro negli altri ambiti territoriali regionali.

L’aliquota di sostegno è pari: