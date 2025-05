Bonus agricoltura 2025: disponibili 100.000 euro per le nuove imprese

Dal 9 giugno 2025 è possibile richiedere il bonus agricoltura di 100.000 euro per le nuove imprese, ma chi sono i beneficiari e quali i requisiti richiesti?

Avviare un’impresa richiede un investimento iniziale importante, proprio questa caratteristica spesso demoralizza chi vuole far nascere un’attività economica. Sono però disponibili bandi e risorse che possono aiutare ad affrontare questa delicata fase. Il Bando Imprese Costituende della Regione Basilicata mira a promuovere la nascita e gli investimenti di nuove imprese e mette a disposizione un fondo di 7 milioni di euro rivolto a coprire le spese di investimento nel settore dell’agricoltura e non solo.

Il bando è rivolto a micro, piccole e medie imprese costituende, devono però impegnarsi a costituire l’impresa formalmente entro i termini di concessione degli aiuti. Le domande possono essere presentate a partire dal 9 giugno 2025 e fino e fino al 9 settembre dello stesso anno.

I programmi di investimento non devono interferire con articolo 9, comma 4, del Reg. (UE) n. 1060/2021 che prevede che non debbano essere creati danni all’ambiente.

Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul bonus agricoltura per le imprese costituende che può far ricevere fino a 100.000 euro di contributi a fondo perduto, i preferiti dalle aziende.

A chi è rivolto il bonus agricoltura fino a 100.000 euro

La prima cosa da dire è che il Bando Imprese Costituende della regione Basilicata non si rivolge esclusivamente al settore agricoltura. I progetti ammissibili rientrano nei settori dell’industria, della trasformazione dei prodotti agricoli, dei servizi, del commercio, dell’artigianato, del turismo, della cultura, dell’intrattenimento e del sociale.

Il bando è finalizzato a promuovere l’autoimprenditorialità, sostenere le spese iniziali dell’avvio di un’impresa, favorire l’occupazione e la crescita del tessuto imprenditoriale locale.

Nel settore agricoltura occorre però prestare attenzione perché viene esclusa l’industria del tabacco, pesca e acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli.

Gli aiuti rientrano nel regime de minimis, quindi occorre prestare attenzione nel caso in cui nel corso del triennio venga superato il limite previsto per tale tipologia di aiuto.

Il fondo di 7 milioni di euro è diviso in:

40% per le medie imprese ;

; 50% per le micro e piccole imprese;

I contributi economici sono riconosciuti a fronte di attività di investimento nell’azienda, vedremo a breve quali attività sono finanziabili, nel limite del 65% della spesa effettivamente sostenuta.

Non è possibile il cumulo di diversi aiuti di Stato per lo stesso programma di investimento e per i medesimi titoli di spesa.