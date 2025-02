Bollette, ecco in quali Regioni gas e luce costano di più

Le bollette di luce e gas non hanno colpito allo stesso modo tutte le Regioni, ce ne sono alcune che sono state maggiormente vessate dalla bolletta della luce e altre in cui è stata più pesante quella del gas.

Nel 2024 le famiglie italiane hanno speso in media oltre 2.100 per pagare le bollette di luce e gas che, rispetto all’anno prima, hanno subito un ulteriore incremento del 6% per l’elettricità e del 3% per il gas. Ci sono state, però, Regioni come la Liguria e la Calabria in cui si è risentito meno dell’aumento.

Come si fa ad evitare la stangata delle bollette? La prima regola è quella di scegliere con attenzione il fornitore.

Stangata bollette, non ovunque

Lo scorso anno, in media, le famiglie italiane hanno speso 791 euro per pagare le bollette della luce e 1.339 euro per pagare quelle del gas. L’andamento degli indici, nello scorso semestre del 2024, però, ha rivelato che il costo delle materie è tornato a crescere e c’è allarme per il 2025.

La cosa che, però, non tutti sanno è che non in tutte le Regioni le bollette costano allo stesso modo. La Sardegna, ad esempio, è la Regione dove si è pagata la bolletta della luce più alta di Italia. Nell’Isola la spesa per l’energia elettrica è costata agli abitanti l 14% in più rispetto alla media nazionale. Al secondo posto delle regioni più care troviamo la Sicilia, seguita a stretto giro dal Veneto.

Le Regioni, invece, che hanno avuto le bollette meno care sono l’Abruzzo, il Molise e la Liguria, luoghi in cui gli abitanti hanno speso in media, circa 100 euro in meno l’anno per pagare le bollette della luce.

Discorso diverso, invece, per le bollette del gas per le quali la maglia nera (le più costose) spetta a Emilia Romagna dove le famiglie hanno speso in un anno una media di 1-613 euro, Friuli Venezia Giulia e Veneto e dove le bollette meno care sono state pagate in Calabria, Campania e Sicilia che si attesta come la Regione dove si spende meno per il gas, in media 882 euro l’anno (la metà rispetto all’Emilia Romagna).