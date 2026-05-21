Bitcoin vs valute fiat: perché la vera battaglia sui pagamenti si gioca sugli agenti AI?
Fin dalla sua nascita, Bitcoin ha dovuto affrontare una dura battaglia contro le valute fiat, che svolgono principalmente la funzione di denaro.
Ovviamente esse presentano numerosi problemi, ma quando si tratta di impatti immediatamente visibili alla gente comune in gran parte del mondo, Bitcoin non è dieci volte migliore. Alcuni potrebbero persino concludere di preferire un sistema basato su una moneta neutrale a sistemi manipolati dagli stati, ma i sistemi fiat consolidati funzionano abbastanza bene da far sì che pochi vogliano affrontare la seccatura delle conversioni continue.
Con la rapida crescita delle capacità degli agenti AI, si è aperto un enorme vuoto che Bitcoin ha la possibilità di colmare. Invece di competere con interessi consolidati come accade con le valute fiat, nel campo degli agenti AI di pagamento, tutti partono da zero. [...]
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Argomenti