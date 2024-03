Bitcoin, previsione shock. $1,5 milioni è il target (il prezzo oggi è a $67.000)

Cathie Wood conferma: il target price per il Bitcoin è di 1,5 milioni di dollari.

Secondo la CEO di Ark Invest, la criptovaluta più forte al mondo è una “super autostrada finanziaria”.

E non solo: analizzando con attenzione i mercati emergenti, nei quali l’uso del Bitcoin è sempre più diffuso, l’esperta è arrivata ad affermare che il Bitcoin sia in parte un asset privo di rischio.

Bitcoin a $1,5 milioni, la previsione di Cathie Wood

È infatti proprio nei mercati emergenti che, secondo Wood, si cela il motivo per cui la quotazione del Bitcoin sarebbe destinata a schizzare ben oltre il milione di dollari. Questi potrebbero finalmente abbandonare le proprie valute locali, vittime di forti deprezzamenti, e rivolgersi alle valute virtuali, in particolare il Bitcoin.

Il focus della società di gestione patrimoniale è ora sui mercati emergenti e sull’ambiente macro mondiale, che stanno ancora subendo le conseguenze degli aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, banca centrale statunitense. Lo ha confermato Wood durante la conferenza Bitcoin Investor Day venerdì, a New York.

“Ci sono segnali (che indicano, ndr) che non tutto va bene nel mondo”, ha dichiarato la nota investitrice riguardo a Paesi come la Nigeria, uno dei maggiori utilizzatori di Bitcoin a causa del forte deprezzamento della sua valuta. Per questo motivo, Wood vede il Bitcoin sia come un asset risk-off che come un asset risk-on.

Il ruolo dell’ETF sulla salita del Bitcoin

Ark Invest è diventato di recente un emittente di un exchange-traded fund (ETF) sport su Bitcoin spot, ARKB.

Questo è diventato uno degli ETF Bitcoin di maggior successo tra i dieci fondi emessi a gennaio.

Wood ha affermato che con l’ingresso nel settore da parte di altre istituzioni, matematicamente parlando, il prezzo del Bitcoin potrebbe anche salire verso i 3,5 milioni di dollari.

“Bitcoin ha ancora molta strada da fare”, ha dichiarato l’esperta, confermando nuovamente la sua previsione di prezzo a 1,5 milioni di dollari.

ARK non è la sola ad aspettarsi un nuovo forte aumento del Bitcoin, nonostante il recente ritracciamento dopo aver toccato i nuovi massimi storici.

Standard Chartered Bank prevede che il prezzo del Bitcoin potrebbe salire a livelli vicini ai 200.000 dollari entro la fine del 2025. La società sottolinea alcune analogie tra l’ETF Bitcoin e l’arrivo del primo prodotto quotato in oro negli USA nel novembre 2004. Da lì, la quotazione dell’oro è salita di oltre quattro volte in sette anni.