Bitcoin fa la storia (ancora). Nuovi massimi sopra $123.000, ecco cosa aspettarsi ora

Vacanze in Afghanistan, questa agenzia controversa promuove il turismo con armi e ostaggi

Lunedì 14 luglio, Bitcoin ha superato per la prima volta in assoluto il traguardo dei 123.000 dollari. Al momento della scrittura, la criptovaluta numero uno al mondo viaggia a quota 122.724,41 dollari, per un rialzo del 4,22% oggi.

La capitalizzazione di mercato di Bitcoin si attesta ora a 2,43 trilioni di dollari, con volumi di scambio pari a 103,3 miliardi di dollari, aumentato di oltre il 130% solo nelle ultime 24 ore. Complessivamente, con questo rally in corso, il prezzo del Bitcoin ha guadagnato oltre il 30% da inizio anno e oltre il 100% su base annua.

Grazie all’attuale capitalizzazione di mercato, Bitcoin è ora il quinto asset più grande al mondo, al di sopra di giganti come Amazon e Alphabet (Google).

Il rally abbraccia tutto il mondo crypto. La seconda criptovaluta più grande al mondo, Ethereum, è balzata del 2,33% a 3.029,94 dollari, con una capitalizzazione di mercato di 365 miliardi di dollari e un volume di scambi pari a 26,5 miliardi di dollari.

Bitcoin tocca i nuovi massimi storici, le crypto volano Il rialzo di Ethereum, ora ai massimi degli ultimi cinque mesi, sembra testimoniare che non si tratti solo di un rally guidato da Bitcoin. Entrambe le criptovalute si stanno muovendo di pari passo, a testimonianza di un rinnovato ottimismo nel panorama delle crypto. La forza di Bitcoin ed Ethereum in contemporanea parla di un allineamento generalizzato del mercato e pone le basi per una maggiore diffusione delle valute virtuali e una più profonda integrazione delle criptovalute nel sistema finanziario mondiale. Nelle ultime ore è in salita anche XRP, si sta avvicinando alla resistenza fondamentale a 3 dollari (ora a 2,94 dollari), mentre le quotazioni di ADA, TRX, DOGE e SOL stanno tutte salendo, sostenute da questa corsa rialzista generalizzata. Pudgy Penguins è la criptovaluta che registra i maggiori guadagni oggi, con un rialzo che sfiora il 30%, seguita da Algorand (+22%) e Sui (+14%).

I motivi dietro l’entusiasmo sulle criptovalute Il mercato delle criptovalute rimane vivace grazie ai buoni flussi provenienti dagli ETF e all’ottimismo che circonda i trend della tokenizzazione. Ma non è tutto. Quella appena iniziata è stata soprannominata la “settimana delle criptovalute” (Crypto Week). Al Congresso degli Stati Uniti si discutono le proposte di legge chiave come il Clarity Act, il GENIUS Act e l’Anti-CBDC Surveillance Act, che devono passando l’esame della House Rules Committee. I progetti di legge appena citati hanno l’obiettivo di definire i ruoli normativi nel settore criptovalute, autorizzare le stablecoin e bloccare una valuta digitale emessa dalla banca centrale statunitense. Nelle prossime ore è in arrivo una chiarezza che potrebbe stimolare ancora di più la partecipazione istituzionale nel mondo crypto. Secondo gli ultimi dati disponibili, aggiornati all’11 luglio, l’afflusso giornaliero nei fondi crypto ha raggiunto la cifra sbalorditiva di 1,23 miliardi di dollari, di cui quasi 1,03 miliardi di dollari provenienti dagli ETF Bitcoin. Un così ricco afflusso di denaro istituzionale, unito all’euforia per la Crypto Week statunitense che ha inizio oggi, sta evidentemente trainando l’attuale rally delle criptovalute.