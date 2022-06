Bitcoin in crash: la crisi di liquidità colpisce anche Binance?

Lunedì nero per Bitcoin sceso fino a un minimo a 20.800 dollari e in calo di quasi il 70% dai record di novembre. Non si vedeva un prezzo così basso dalla fine del 2020 ma il rischio di nuovi cali è altissimo, con il bear market che non trova alcun appiglio per rallentare.

La comparsa del mercato delle criptovalute è stato «uno degli eventi di creazione di ricchezza più rapidi nella storia umana», ha sottolineato Paul Hickey, co-fondatore di Bespoke Investment Group: la capitalizzazione totale del mercato è cresciuta del 2.761% tra la metà di giugno 2017 e l’inizio di novembre 2021. In meno di due mesi si è dimezzata.

Altrettanto spaventosa è la rapidità con cui si sta distruggendo questa ricchezza, ha aggiunto Hickey.

Market cap criptovalute Market cap dal 2017 al 2022 - Fonte Statista

Perché Bitcoin è crollato?

I motivi per cui Bitcoin è crollato e potrebbe scendere ancora sono molteplici. Possiamo però individuarne tre principali.

Crisi di liquidità

Negli ultimi due anni le banche centrali hanno sostenuto l’economia colpita dalle restrizioni per contrastare il Covid iniettando liquidità a costo zero nei mercati.

L’afflusso di denaro ha favorito gli investimenti in asset più rischiosi, tra cui azioni, criptovalute, NFT e in generale in tutta la finanza decentralizzata. Ora che la Fed (e non solo) ha avviato una politica monetaria più restrittiva e il governo federale ha interrotto il sostegno fiscale la situazione è completamente cambiata e gli investitori fuggono dal rischio.

leggi anche In attesa della Fed falco, i mercati affondano

Sfiducia nell’intero sistema crypto

Molti vendono perché hanno perso la fiducia nell’intero ecosistema costruito attorno alle criptovalute. Il crash di Terra (Luna) avvenuto a maggio ha spazzato via miliardi di dollari e terrorizzato l’intera comunità degli investitori. Domenica la piattaforma di crypto lending Celsius, una delle più grandi che offre prestiti garantiti da criptovalute, ha bloccato tutti i prelievi, gli scambi e i trasferimenti tra account «a causa delle condizioni estreme del mercato attuale».

Anche Binance ha sospeso temporaneamente i prelievi lunedì. L’exchange per lo scambio di criptovalute più grande al mondo gestisce volumi di scambi spot giornalieri per oltre 14 miliardi dollari e quasi 50 miliardi in derivati, secondo i dati di CoinGecko. In questo caso però non si tratta di una decisione del management ma di un blocco tecnico dovuto a una «transazione bloccata», risoltosi dopo qualche ora.

Chiusura per «margin call»

Non è solo la paura a scatenare le vendite su Bitcoin e sulle altcoin (le criptovalute nate dopo Bitcoin). Alcuni investitori utilizzano le criptovalute come margine di garanzia per fare trading a leva, ossia per aprire posizioni più grandi di quelle consentite con il capitale a disposizione. Quando il prezzo di Bitcoin scende al di sotto del livello richiesto per garantire la collateralizzazione continua, questi trader subiscono la liquidazione automatica delle posizioni.

Bitcoin crash: fino a dove può scendere

In una settimana Bitcoin ha accumulato una perdita superiore al 35%: la violazione del supporto statico a 25.000 dollari ha generato un’ondata di vendite che ha spinto i prezzi fino a livelli che non si vedevano da dicembre 2020. Il movimento al ribasso ha quasi raggiunto area 19.500/20.000 (picco di fine 2017) ma con uno sguardo più ampio è elevato il rischio di nuovi cali in direzione di 13.000 dollari, per il test del lato inferiore del canale che scende dai record di novembre 2021. L’arrivo in area 20.000 e l’ipervenduto presente sull’RSI a 14 sedute potrebbero favorire una reazione tecnica nel breve termine, ma solo il ritorno sopra area 32.000 potrebbe «mettere l’orso in letargo», riportando fiducia negli acquisti.