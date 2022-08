Bimby, allerta ustioni: l’errore da non fare e i consigli della Vorwerk

L’aiuto in cucina durante la preparazione di pranzi, cene e manicaretti è essenziale sopratutto per chi è alle prime armi o non ha molto tempo da dedicare ai fornelli, è proprio per questo che è nato il Bimby, il robot da cucina conosciuto e desiderato da una buona fetta di amanti della gastronomia.

Eppure è scattato l’allarme da parte dell’azienda produttrice Vorwerk, perché in alcuni casi se non usato correttamente, il robot potrebbe provocare delle ustioni. Il Bimby della Vorwerk, azienda a conduzione familiare con sede a Wuppertal, gode di grande popolarità ormai da molti anni ed è riconosciuto come prodotto trainante nel campo dei trasformatori alimentari e degli elettrodomestici da cucina con oltre 8 milioni di unità vendute in tutto il mondo, tra nuovi e vecchi modelli.

Come riportato in una nota, diffusa prontamente dall’azienda, la qualità dei prodotti e la sicurezza dei clienti sono la “massima priorità per Vorwerk”; per tale motivo la casa produttrice rimane costantemente in contatto con consulenti e i clienti di Bimby e di conseguenza è in grado di “identificare rare aree di preoccupazione” che potrebbero compromettere l’uso del robot da cucina molto presto.

Individuato il pericolo, l’azienda, che punta a mantenere i più alti standard di sicurezza per tutti i clienti, l’azienda ha prontamente deciso di emettere un avvertimento pubblico per questo potenziale problema come misura precauzionale. La Vorwerk ha decido di fornire nuove indicazioni in una vasta campagna di informazione, oltre a fornire le ormai note istruzioni e informazioni sulla sicurezza. Ecco dunque quali sono gli errori da non commettere e quali sono i consigli dell’azienda.

leggi anche Conviene staccare gli elettrodomestici prima di partire per le vacanze?

Bimby, allerta ustioni: l’errore da non fare

L’azienda ha da sempre a cuore l’efficienza e la sicurezza dei propri clienti in cucina. Dal continuo monitoraggio dei prodotti, specialmente dell’ultimo modello il Bimby Tm6, è emerso infatti un possibile problema in contro al quale potrebbero andare i cuochi meno attenti.

Come spiegato dall’azienda, sul Bimby Tm6 il misurino (la measuring cup) standard è progettato in modo che la giusta quantità di vapore dalla ciotola possa fuoriuscire dai bordi durante la bollitura o la cottura a fuoco lento. Eppure spesso le persone senza accorgersene possono commettere degli errori che possono poi portare a disastri in cucina, rischiando di rimanere feriti.

Infatti durante il processo di cottura - o quando si seguono determinate ricette - “gli ingredienti possono galleggiare verso l’alto, comprimersi e impedire la fuoriuscita del vapore” come spiega la Vorwerk.

Di conseguenza, in casi estremamente rari, l’aumento della pressione può accumularsi nella ciotola durante la cottura, provocando una fuoriuscita improvvisa e incontrollata di cibo caldo, che in singoli casi può causare ustioni.

Per poter evitare che tale situazione capiti è importante non compiere alcuni banali errori quali:

riempire eccessivamente la ciotola, superando il livello di riempimento raccomandato

la ciotola, superando il livello di riempimento raccomandato . Utilizzare coperchi e misurini di altri modelli del Bimby, che sembrerebbero combaciare con il modello che si sta utilizzando.

Bimby, allerta ustioni: i consigli della Vorwerk per evitare incidenti

Per evitare possibili incidenti l’azienda Vorwerk, oltre a raccomandare ai propri clienti di non commettere alcuni errori, ha deciso di fornire alcuni consigli su come utilizzare la meglio il Bimby Tm6. Per la cottura (o bollitura) di cibi a temperature di 95C° o superiori, è importante che sia utilizzato il cestello di cottura a fuoco lento al posto del misurino Tm6, anche se questo si adatta perfettamente.

Il cestello è permeabile al vapore e impedisce quindi schizzi di cibo dalla ciotola. “Questa è una misura semplice ma necessaria che difficilmente influenzerà l’esperienza di cottura, ma può impedire che si verifichi questo potenziale problema”.

Non finiscono qui le precauzioni dell’azienda. Le ricette disponibili in Guided Cooking sono state aggiornate, ed è stato implementato un aggiornamento software per il Bimby Tm6, che presenta le nuove informazioni sull’apparecchio.

Con queste misure, ha assicurato Vorwerk, non ci saranno ulteriori danni o incidenti.