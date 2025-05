Banco BPM, previsioni utili 2025-2026-2027. Paura impatto tassi BCE più bassi esagerata?

Appuntamento a mercoledì prossimo, 7 maggio 2025, quando il CDA di Banco BPM, la banca italiana guidata da Giuseppe Castagna finita nel mirino di UniCredit, approverà la trimestrale relativa ai primi tre mesi del 2025.

Ad attendere al varco gli utili di Piazza Meda sarà in primis UniCredit, l’istituto di credito guidato dall’AD Andrea Orcel che ha messo nel mirino la banca alla fine di novembre 2024, dando il via a Piazza Affari alla nuova era di risiko bancario, spiazzando tutti, governo Meloni in primis, che aveva già iniziato a immaginare un matrimonio tra il Banco e MPS.

Se è vero che non si saprà ancora come tutti questi dossier andranno a finire, è altrettanto vero che nuove dichiarazioni da parte dei vertici degli istituti di credito coinvolti nelle varie operazioni di M&A saranno inevitabilmente rilasciate in occasione delle conference call con cui i vari manager commenteranno i conti dei gruppi che gestiscono .

Risultato: stanca di aspettare un cavaliere bianco pronto a conquistarla, Monte dei Paschi di Siena, “ preda ambìta ” come l’aveva definita il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti già all’inizio del 2023, ha preso in mano la situazione, diventando predatrice di Mediobanca , con tanto di sostegno da parte del governo Meloni .

Detto questo, a fronte di un Castagna piuttosto infuriato nei confronti di Orcel, al punto da non escludere l’opzione di ricorrere anche alle vie legali, a causa delle “ fake news ” - così le aveva bollate il CEO del Banco - del numero uno di UniCredit, quest’ultimo ha continuato a minacciare in diverse occasioni di ritirare l’OPS , soprattutto dopo il verdetto della Banca centrale europea.

Già seccato a causa di tutte quelle domande sull’eventuale e per ora non pervenuta disponibilità di UniCredit ad alzare il prezzo per rilevare Banco BPM - piombate subito dopo l’annuncio dell’OPS - Orcel ha però ora un motivo in più per mollare l’osso: il primo, forse in assoluto, è la decisione del governo Meloni di applicare alla sua OPS il golden power , per mezzo di prescrizioni a cui UniCredit dovrebbe attenersi, tra cui quella di congelare gli investimenti in BTP. Prescrizioni che si aggiungono allo scetticismo che il Ronaldo dei banchieri ha manifestato più volte sulla solidità che il capitale di Banco BPM presenterebbe a seguito dell’acquisizione della controllata Anima, la cui OPA si è tra l’altro conclusa giorni fa.

La posizione di forza o di debolezza da cui partiranno le dichiarazioni sarà decisa, indubbiamente, dai numeri delle rispettive trimestrali che saranno comunicate al mercato. E tra i numeri che saranno attenzionati da Piazza Affari, non c’è dubbio sul fatto che si metteranno in evidenza soprattutto quelli di Banco BPM : non perché siano più importanti rispetto a quelli delle altre banche italiane, ma perché gli azionisti di BAMI rischiano di perdere il treno chiamato UniCredit .

Trimestrale Banco BPM smuoverà finalmente le acque dell’OPS di Orcel?

Proprio la pubblicazione della trimestrale di Banco BPM sarà dunque, molto probabilmente il grande evento che smuoverà le acque, permettendo a Orcel di dire l’ultima parola, ovvero di annunciare se intende andare avanti con l’OPS o se gettare la spugna e magari concentrarsi più sulle altre due partite aperte, che portano il nome di Assicurazioni Generali e di Commerzbank.

I numeri di Banco BPM saranno fondamentali anche per far capire a UniCredit fino a che punto Piazza Meda stia pagando il contesto di tassi di interesse dell’area euro, che stanno scendendo per effetto dei tagli decisi dalla BCE di Christine Lagarde, che sono arrivati a sette in poco meno di un anno.

Tra i punti deboli di Banco BPM che giustificherebbero la scelta di UniCredit di non alzare il prezzo dell’offerta, ci sarebbe infatti secondo il CR7 del mondo della finanza anche la maggiore sensibilità della banca al trend dei tassi di interesse: è dunque possibile che UniCredit si concentri soprattutto sulla voce di bilancio dell’NII, quella più condizionata dalla politica monetaria stabilita dalla Banca centrale europea.

Non solo dunque CET1, ma anche NII.

Detto questo, va ricordato che, riguardo al CET1, Orcel ha già detto, nello sbandierare il suo “Avevamo ragione” (sul Danish Compromise), che “è ragionevole ritenere che questi sviluppi possano avere implicazioni negative per il rendimento del capitale allocato da Banco BPM all’acquisto di azioni di Anima e per il capitale regolamentare - CET1 - della stessa BPM, con possibili ripercussioni negative sulla sua futura crescita e sulle sue future distribuzioni ”.

Non solo: Orcel ha detto anche che sempre quel no della BCE e i successivi sviluppi derivanti dal non utilizzo del Danish Compromise, “presumibilmente, porterebbero altresì a una riduzione della capacità di Banco BPM di fornire credito all’economia reale nei prossimi anni”.

Banco BPM ha invece risposto sempre e prontamente alle varie accuse di UniCredit, menzionando anche quale sarebbe il rischio che l’Italia correrebbe con il successo dell’OPS di Orcel.

Il momento della verità è in ogni caso alle porte e gli analisti hanno già elaborato le previsioni sui messaggi che arriveranno dalle trimestrali delle principali banche italiane.

Per quanto riguarda le novità che riguardano i dividendi, nel caso di Banco BPM va ricordato che il 30 aprile -l’altroieri - l’assemblea degli azionisti ha dato l’ok al pagamento di un dividendo cash per azione di € 0,60, al lordo delle ritenute di legge, per un ammontare complessivo di €909,1 milioni (come risultato del prodotto di 60 centesimi per il numero di azioni emesse 1.515.182.126). L’istituto ha annunciato anche che non verrà effettuato alcun pagamento alle azioni proprie di cui la Banca si trovasse eventualmente in possesso alla record date.

Banco BPM ha comunicato anche che, “considerato anche l’acconto dividendi di € 0,40 per azione già pagato il 20 novembre 2024, per un importo pari a € 600,6 milioni, la remunerazione complessiva per l’esercizio 2024 è pari a € 1,00 per azione, per un controvalore pari a € 1.509,1 milioni”.