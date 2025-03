UniCredit, Orcel vince su tutto e mette il dito nella piaga di Banco BPM. Quel “motivo di preoccupazione”

Andrea Orcel, CEO di UniCredit , incassa la vittoria su tutti i fronti: gli azionisti dicono sì al suo maxi stipendio, a cui si erano di nuovo opposti i proxy advisor, e dicono sì anche all’aumento di capitale proposto dal CDA a servizio dell’OPS che Piazza Gae Aulenti ha lanciato alla fine di novembre su Banco BPM.

La grande incognita, tuttavia, rimane: quel matrimonio tra UniCredit e il Banco, dopo il doppio no che Piazza Meda è stata costretta a incassare, prima dalla BCE, poi dall’EBA, e dopo le stesse dichiarazioni che Orcel ha rilasciato nel suo intervento all’assemblea dei soci di ieri, si farà oppure no?

Orcel si gode la vittoria e ripete, prezzo OPS su Banco BPM con premio congruo

Per ora, Orcel si gode la vittoria.

La soddisfazione è palese, stando a quanto emerge dal comunicato con cui UniCredit ha snocciolato quanto emerso dall’assemblea degli azionisti di ieri, giovedì 27 marzo 2025.

Orcel, oltre a “rinfacciare” a Banco BPM quanto UniCredit avesse avuto ragione ad avanzare dubbi sulla capacità della sua preda di ottenere l’ok delle autorità all’utilizzo del Danish Compromise, nell’OPA promossa su Anima Holding, ha ribadito quanto aveva ripetuto per mesi interi: l’offerta messa sul piatto per inglobare Piazza Meda è a premio.

Per la precisione, “la posizione della BCE conferma la congruità del premio implicito nell’offerta di UniCredit per BPM e l’adeguatezza del riferimento ai prezzi di mercato precedenti all’annuncio dell’offerta Anima”.

Forte di quello che è stato un vero e proprio plebiscito dei soci alle proposte del CDA, il Ronaldo dei banchieri si è così espresso:

“Siamo riconoscenti per il supporto significativo dimostrato per la nostra offerta per Banco BPM, approvata

dal 99,88% degli azionisti, e ci impegniamo a eseguirla in coerenza con i parametri finanziari già

chiaramente comunicati”.