Mercoledì mattina, mentre tutti si aspettavano un bagno di sangue, le azioni Stellantis hanno aperto in territorio positivo. E non di poco. C’è qualcosa che il mercato sta vedendo e che i titoli dei giornali non ti stanno raccontando. Un segnale nascosto dietro la cortina fumogena dei dazi di Trump. La domanda vera non è «perché salgono?». È «cosa sanno gli operatori che tu ancora non vedi?».

L’amministrazione Trump ha riattivato la retorica dei dazi sulle auto importate dall’Europa. Una minaccia che, sulla carta, dovrebbe colpire frontalmente i produttori europei come Stellantis. L’impatto teorico sui margini operativi potrebbe essere devastante: ogni punto percentuale di tariffa aggiuntiva si traduce in un aumento dei costi di produzione che, in un settore già stretto tra inflazione dei materiali e concorrenza asiatica, potrebbe comprimere ulteriormente la profittabilità.

Il mercato avrebbe dovuto reagire con vendite massicce. Invece mercoledì mattina STLA ha aperto tra i migliori titoli del FTSE MIB, con una performance che ha lasciato perplessi molti analisti. Una controtendenza apparentemente irrazionale, se ci si ferma alla superficie. Ma il mercato azionario non si muove mai per caso. E quando si verifica una dissonanza così marcata tra la notizia e la reazione del prezzo, significa che ci sono dinamiche sottostanti che stanno prevalendo sul rumore di breve termine. [...]