Azioni banche italiane, fino a dove possono salire UniCredit, BPM, BPER & Co. secondo gli analisti

Le azioni delle banche italiane continuano a essere premiate dalla comunità degli analisti finanziari, come dimostrano le ultime promozioni dei target price.

In evidenza gli upgrade sui titoli delle grandi banche italiane UniCredit, Banco BPM, BPER Banca, Credem. A essere stati alzati nelle ultime ore sono stati anche gli obiettivi sui prezzi delle azioni di Fineco e Azimut.

Morgan Stanley scommette su rally azioni UniCredit. La view su BPER anche di Deutsche Bank

Per quanto riguarda le azioni UniCredit, banca guidata dal CEO Andrea Orcel, un premio è arrivato dalla divisione di ricerca di Morgan Stanley, che ha rivisto al rialzo il target price dai precedenti 96 euro a quota 105 euro: un miglioramento pari a oltre il 9%.

Oggi i titoli UCG viaggiano attorno a quota 83,86 euro il che significa che, secondo il nuovo target price di Morgan Stanley, il margine di rialzo riconosciuto al titolo è pari a +25% circa.

Oltre a UniCredit, fari accesi sulle azioni BPER, oggetto di un doppio upgrade da parte di Morgan Stanley e di Deutsche Bank.

Gli analisti di Morgan Stanley hanno alzato il prezzo obiettivo dai precedenti 14,5 euro a quota 14,8 euro.

Considerando che le azioni BPER viaggiano a 14,174 euro, l’upside riconosciuto è del 4,4% circa.

Una promozione sui titoli della banca gestita dal CEO Gianni Franco Papa è arrivata anche da parte di Deutsche Bank, che ha migliorato il target price dai precedenti 13,4 a 14,4 euro.

L’upgrade è stato notevole, anche se il prezzo obiettivo risulta lievemente inferiore rispetto a quello previsto da Morgan Stanley.

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Maxi upgrade per il target price delle azioni Banco BPM da Morgan Stanley e Deutsche Bank

Le divisioni di ricerca di Morgan Stanley e di Deutsche Bank si sono mostrate più ottimiste nei confronti di Banco BPM - finita nel mirino di MPS, che ha lanciato un’OPS sull’istituto guidato dal CEO Giuseppe Castagna (così come anche su Banca Generali).

Morgan Stanley ha rivisto al rialzo il target price sulle azioni BPM dai precedenti 13,3 euro a 15 euro.

Decisamente più bullish gli analisti di Deutsche Bank, che hanno migliorato il target price da 16,2 a 18,1 euro.

Nel caso di Morgan Stanley, l’upgrade è stato pari a +12,8% circa, mentre la promozione firmata da Deutsche bank è stata dell’11,7%.

I margini di rialzo previsti dunque per le azioni Banco BPM? Oggi i titoli di Piazza Meda scattano attorno a quota 16,25 euro.

Dal loro valore, si evince dunque che il target price di Morgan Stanley su BAMI, per quanto alzato in modo significativo, è stato già superato.

Il vero premio è quello degli analisti tedeschi, che intravedono un upside dell’11,3%.

I target price sulle azioni Fineco e Credem

Per concludere, Deutsche Bank ha alzato anche il target price su Fineco dai precedenti 20,7 a quota 23,4 euro.

Oggi le azioni Fineco viaggiano a quota 23,48, valore dunque che ha già centrato e anche superato il prezzo obiettivo assegnato dagli analisti della banca tedesca.

Upgrade anche per i titoli Credem, il cui prezzo obiettivo è stato alzato da 17,1 a 20 euro. Credem viaggia tuttavia già a quota 20,64 euro, il che significa che, anche in questo caso, l’upgrade, sempre di Deutsche Bank, non comporta alcun margine di rialzo per il titolo della banca italiana.

Maxi upgrade di Deutsche Bank per le azioni Azimut. Fino a dove possono salire?

In evidenza infine la promozione annunciata da Deutsche Bank sulle azioni Azimut: un vero e proprio maxi-upgrade, pari a oltre +31,4%, dai precedenti 35 euro attesi a quota 46 euro.

La notizia mette le ali nella seduta di oggi alle azioni della società di risparmio gestito, con le azioni che balzano a Piazza Affari di oltre il 3%, balzando a 39,20 euro. La strada per centrare il target price di Deutsche Bank è lunga: il margine di rialzo per i titoli Azimut è pari infatti a +17,3%. Tra l’altro gli analisti hanno alzato anche il rating su Azimut, che passa ora da “Hold” a “Buy”.