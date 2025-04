L’azienda più preziosa al mondo assume in Italia. Ecco quanto guadagnerai

Notizia dell’ultima ora: la nuova azienda più preziosa al mondo è Microsoft che ha superato Apple che a causa dei dazi ha perso oltre 700 miliardi di dollari negli ultimi giorni, scendendo a un valore di mercato di circa $2.590 miliardi (rispetto ai $2.635 miliardi di Microsoft).

Ricordiamo che Microsoft è presente con i propri stabilimenti anche in Italia, dove proprio in questi giorni è in corso una ricerca di personale. Qui le prospettive di stipendio e carriera sono piuttosto alte e non potrebbe essere altrimenti trattandosi appunto di una delle aziende più importanti al mondo, nonché la più preziosa (dal punto di vista della capitalizzazione di mercato).

Secondo i dati, infatti, lo stipendio medio presso Microsoft Italia supera i 35.000 euro, per quanto ovviamente varia in base al profilo richiesto. Ad esempio, se per un addetto al customer service si arriva a 59.000 euro circa l’anno, per un software engineer il livello dello stipendio è invece più basso, circa 48.000 euro (mentre per un solution architect si sale a circa 60.000 euro all’anno).

Nel dettaglio, Microsoft Italia - parte integrante dell’area Western Europe di Microsoft, è presente con due sedi principali, una a Milano e l’altra a Roma, con un totale di 850 dipendenti a cui si affiancano 14.000 aziende partner presenti sul territorio che a loro volta impiegano 400.000 professionisti sulle tecnologie Microsoft.

A tal proposito, è interessante vedere quali sono oggi le opportunità di lavoro vacanti presso Microsoft Italia, profili che ovviamente riferiscono a personale altamente qualificato, in possesso di una laurea nonché di competenze utili a dare un contributo importante alle attività aziendali.

Microsoft cerca lavoratori in Italia, i profili interessati

Cercando sul portale Indeed specializzato nelle offerte di lavoro abbiamo trovato diversi annunci da parte di Microsoft Italia.

La prima offerta di lavoro da attenzionare è quella per il ruolo di Technology specialist - Data & AI presso lo stabilimento di Milano, rivolta a professionisti appassionati di trasformazione digitale, con una forte predisposizione all’interazione con i clienti per supportarli nell’adozione delle tecnologie Microsoft in ambito dati e intelligenza artificiale. La figura ricercata ha un ruolo chiave nella fase decisionale tecnica del cliente, contribuendo a indirizzare le scelte tecnologiche verso le soluzioni Microsoft e collaborando con un team virtuale composto da specialisti tecnici, partner e consulenti.

Per questo ruolo sono richieste esperienza nel pre-sales o nella consulenza tecnica, una laurea in discipline informatiche (preferibile anche magistrale), certificazioni su tecnologie come Azure, Microsoft Fabric e Power BI, e competenze aggiornate in ambiti quali analytics, data engineering, data science e intelligenza artificiale. Completano il profilo un approccio proattivo, capacità consulenziali e un forte orientamento alla collaborazione.

Sempre nello stesso stabilimento si cerca un Technology pre sales specialist, un professionista con esperienza nel supporto tecnico alle vendite, in grado di guidare i clienti nella trasformazione digitale attraverso le soluzioni di Business applications dell’azienda. Il ruolo prevede la collaborazione all’interno di un team di vendita integrato, composto da Solution specialist, partner, Customer success unit ed esperti tecnici, con l’obiettivo di progettare soluzioni su misura, dimostrarne il valore e contribuire a finalizzare le proposte commerciali.

È necessario avere esperienza nel pre-sales tecnico o nella consulenza, preferibilmente in ambito soluzioni aziendali, cloud e SaaS, oltre a una laurea in Informatica, Tecnologie dell’Informazione o discipline affini, oppure esperienza equivalente. Completano il profilo competenze nella gestione di trattative complesse, conoscenza delle soluzioni di business application e del cloud commerciale (in particolare l’ecosistema Microsoft), e capacità di comunicazione efficace, sia scritta che verbale, per influenzare stakeholder a diversi livelli.

A Milano, ma con possibilità di lavorare da remoto a discrezione del manager, si cerca un Critical environment technician, una figura coinvolta nella gestione quotidiana di sistemi critici, nel monitoraggio avanzato, nella risoluzione di allarmi e nell’assistenza ai team locali per garantire la continuità operativa delle strutture.

Sono richieste esperienze pregresse in contesti ad alta disponibilità (come data center, raffinerie, ospedali, impianti farmaceutici o manifatturieri), disponibilità a lavorare su turni, anche in orari non standard, e la capacità di affrontare controlli di sicurezza previsti da Microsoft e dai clienti. Costituiscono titolo preferenziale un diploma tecnico o una certificazione professionale, e una formazione specifica in ambito tecnico o militare.

Concludiamo con l’ultima offerta di lavoro, quella come Account technology strategist (ATS) - sempre a Milano - ossia il responsabile della definizione della strategia tecnologica, dello sviluppo di roadmap a medio-lungo termine, della creazione e gestione di opportunità commerciali e dell’allineamento tra le esigenze del cliente e le soluzioni Microsoft, comprese tecnologie emergenti come l’Intelligenza artificiale e l’Industrial metaverse. Per essere presi in considerazione bisogna dimostrare di avere competenze consolidate in ambito cloud, sicurezza, business application e AI, un’approfondita conoscenza del mercato industriale, esperienze pregresse in ruoli di consulenza strategica o pre-sales avanzato, oltre alla capacità di influenzare stakeholder a livello executive.