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Auto elettrica sotto il sole, il caldo può far salire i consumi fino al 29%

Emanuela Ceccarelli

8 Agosto 2026 - 19:50

Come le alte temperature e l’aria condizionata incidono sulla batteria e le strategie per preservare l’autonomia estiva.

Auto elettrica sotto il sole, il caldo può far salire i consumi fino al 29%
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Le temperature elevate mettono a dura prova le auto elettriche, che durante l’estate possono registrare un netto aumento dei consumi. Lasciare la vettura parcheggiata sotto il sole battente può trasformare l’abitacolo in un vero e proprio accumulatore di calore, costringendo i sistemi di condizionamento a un lavoro straordinario fin dai primi secondi di accensione.

Questo fenomeno ha un impatto diretto e misurabile sui consumi di energia prelevata dalla batteria della vettura. Quando la temperatura interna supera la soglia critica dei 50 °C, il climatizzatore richiede un assorbimento di picco notevole per riportare l’ambiente a livelli accettabili.

L’impatto del parcheggio al sole, quanta energia serve per raffreddare l’abitacolo

Quando un’auto elettrica resta esposta all’irraggiamento solare diretto per diverse decine di minuti, l’aria presente all’interno dell’abitacolo e le superfici interne, come la plancia o i sedili, accumulano grandi quantità di energia termica, raggiungendo spesso temperature vicine ai 60 °C. Al momento della ripartenza, il sistema di climatizzazione non deve semplicemente raffreddare l’aria, ma deve contrastare il calore residuo irradiato per diversi minuti dai materiali interni.

Diversi test sul campo hanno evidenziato come le soste ripetute sotto il sole cocente modifichino radicalmente il profilo di consumo energetico. Durante la guida fluida e continuativa con temperatura stabilizzata, il mantenimento del clima interno richiede una potenza contenuta (spesso compresa tra 0,5 e 0,6 kW). A seguito di una sosta prolungata al sole, invece, l’assorbimento dell’impianto di refrigerazione schizza a livelli compresi tra 2 kW e 3,6 kW per periodi prolungati.

In particolare, in un test condotto su un tracciato di 70 chilometri con temperature esterne superiori ai 36 °C, l’inserimento di quattro soste da trenta minuti in pieno sole ha mostrato un incremento dei consumi complessivi pari a 3,43 kWh rispetto allo stesso percorso effettuato senza interruzioni. L’incremento è stato pari al 29% per quella specifica tratta, a dimostrazione di come siano i continui cicli di raffreddamento da zero a gravare maggiormente sulla batteria, anziché la semplice marcia a regime termico stabilizzato.

Estate e inverno, cosa cambia per la batteria?

La chimica delle batterie agli ioni di litio trova la sua finestra operativa ideale indicativamente tra i 20 °C e i 25 °C. Quando la temperatura ambiente supera i 35 °C, scattano automaticamente i sistemi integrati di gestione termica del veicolo (Battery Thermal Management System).

Questi circuiti attivi utilizzano un liquido di raffreddamento e pompe dedicate per evitare che gli accumulatori superino i limiti di sicurezza, prevenendo così il degrado precoce della struttura cellulare. In estate, l’incremento medio dei consumi si attesta generalmente tra il 10% e il 15% in condizioni di guida stradale ordinarie, guidato dall’azione combinata del raffreddamento della batteria e del climatizzatore. Solo in condizioni estreme, come per esempio un’elevata velocità unita a una temperatura superiore ai 40 °C, si registrano flessioni più accentuate dell’efficienza energetica.

Al contrario, il freddo rigido tende a penalizzare maggiormente i veicoli elettrici, con riduzioni dell’autonomia che oscillano solitamente tra il 10% e il 30%, arrivando a toccare punte del 40% in caso di temperature costantemente sotto lo zero.

Cosa fare per ottimizzare l’autonomia e proteggere la ricarica

Per limitare lo spreco di energia durante i mesi caldi è possibile adottare una serie di accorgimenti pratici nella gestione quotidiana del veicolo. È buona norma attivare il raffreddamento dell’abitacolo tramite applicazione mobile mentre l’auto è ancora collegata alla stazione di ricarica domestica o pubblica. Così facendo, l’energia richiesta per il picco iniziale di refrigerazione viene prelevata direttamente dalla rete elettrica e non dalla batteria di bordo.

Anche parcheggiare all’ombra o utilizzare un parasole riflettente sui cristalli permette di contenere l’effetto serra all’interno dell’abitacolo. Per quanto riguarda le soste brevi, una gestione intelligente della climatizzazione preventiva evita di sottoporre il sistema a continui sforzi al massimo della potenza.

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In merito alla carica del veicolo è opportuno scegliere le ore meno calde della giornata, come al mattino presto o durante la notte. Nel caso in cui l’auto sia stata guidata a lungo in autostrada è bene far stabilizzare la temperatura della batteria prima di avviare la sessione di ricarica. Inoltre, in caso di alte temperature ambientali è consigliabile mantenere il livello di carica della batteria tra il 20% e l’80% per l’uso quotidiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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