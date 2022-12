Auguri Santo Stefano 2022: frasi e immagini da inviare per la festa

Il 26 dicembre è ormai arrivato e per chi non può passare la festività insieme un bel modo per festeggiare è scrivere un messaggio di auguri con una frase, un pensiero o un aforisma. Di seguito abbiamo selezionato una raccolta delle più belle immagini e frasi di auguri per Santo Stefano da condividere il 26 dicembre con i propri contatti per ricordare l’affetto alle persone che si amano, sia vicine che lontane.

Santo Stefano, per alcuni greco e per altri ebreo (fonti storiche incerte), ricoprì il ruolo di diacono aiutando gli Apostoli nella diffusione dei Vangeli dopo la morte di Cristo: i suoi ultimi attimi di vita sono narrati negli Atti degli Apostoli, e più precisamente nei capitoli 6 e 7 (dove viene descritto come un uomo saggio in grado, all’epoca, di convertire tanti miscredenti alla parola di Cristo). Il diacono fu arrestato nel giorno di Pentecoste e accusato di blasfemia: in seguito, fu lapidato a morte dalla folla nel 33 d.C, chiedendo a Dio di perdonare i suoi assassini e guadagnandosi di diritto la santità. È ritenuto il protettore dei muratori, dei manovali e dei tagliapietre.

Il primo martire cristiano gode quindi di una delle feste più importanti dell’anno, arrivando subito dopo il giorno di Natale: ecco le frasi giuste da utilizzare per celebrare questo giorno.

26 dicembre: frasi e immagini di auguri Santo Stefano

Ecco alcune delle frasi più belle, tra citazioni e aforismi su Santo Stefano per augurare buon 26 dicembre a tutti i propri contatti.

Le cose più belle della vita non si guardano con gli occhi ma si sentono con il cuore. Un caloroso augurio per questo giorno di Santo Stefano.

Santo Stefano, ovvero quando niente è più come prima. Sarebbe potuto scappare, Stefano, avrebbe potuto negare e salvarsi. Avrebbe potuto evitare, facilmente, quei sassi. Eppure no. Quei sassi Stefano se li prende tutti, e mentre arrivano e lo uccidono chiede al Padre di perdonare i suoi carnefici. Perché, appunto, dopo Gesù niente è più come prima, e anzi mostra un approccio del tutto nuovo. Un approccio dove l’unità di misura è l’amore

(di Salvatore Mazza).

Santo Stefano il primo martire della chiesa, un esempio per tutti i cristiani in un periodo di crisi e difficoltà ci insegna come la forza, l’amore e la fede possano far superare qualsiasi difficoltà interiore ed esteriore.

(di Stephen Littleword)

Santo Stefano era un uomo onesto e pieno di Spirito Santo: con la bontà dell’animo adempiva l’incarico di nutrire i poveri e con la libertà della parola e la forza dello Spirito Santo chiudeva la bocca ai nemici della verità.

(di San Gregorio di Nissa)

Santo Stefano, pieno di Spirito Santo, non ha esitato a dare la vita per amore del suo Signore. Egli, come Gesù Cristo, muore perdonando i propri persecutori e ci fa comprendere come l’ingresso del Figlio di Dio nel mondo dia origine ad una nuova civiltà, la civiltà dell’amore, che non si arrende di fronte al male e alla violenza e abbatte le barriere tra gli uomini.

(di Papa Francesco)

In quei giorni, Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Allora alcuni della sinagoga detta dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini e di quelli della Cilìcia e dell’Asia, si alzarono a discutere con Stefano, ma non riuscivano a resistere alla sapienza e allo Spirito con cui egli parlava. E così sollevarono il popolo, gli anziani e gli scribi, gli piombarono addosso, lo catturarono e lo condussero davanti al Sinedrio.

Tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, [udendo le sue parole,] erano furibondi in cuor loro e digrignavano i denti contro Stefano. Ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: “Ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio dell’uomo che sta alla destra di Dio”.

Allora, gridando a gran voce, si turarono gli orecchi e si scagliarono tutti insieme contro di lui, lo trascinarono fuori della città e si misero a lapidarlo. E i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un giovane, chiamato Saulo. E lapidavano Stefano, che pregava e diceva: “Signore Gesù, accogli il mio spirito”. Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce: “Signore, non imputare loro questo peccato”. Detto questo, morì.

(Atti degli Apostoli)

Frasi divertenti Auguri Santo Stefano 2020

Oltre alla solennità, c’è spazio anche per frasi più leggere e divertenti. Quelle per festeggiare insieme a tutte le persone di nome Stefano per esempio, che proprio il 26 dicembre festeggiano il proprio onomastico, come:

L’hanno chiamato Santo Stefano perché “giornata degli avanzi” sembrava brutto.

Santo Stefano: giornata mondiale del “sennò se butta”.

Oggi che è il 26 dicembre nel mondo ci sono milioni di persone che festeggiano l’onomastico, ma tu di certo sei la più speciale! Auguri Stefano!

Tra panettoni, cene e cori natalizi non posso non ricordarmi che oggi festeggi il tuo onomastico: doppi auguri Stefano!

Ci sono anche quelle frasi comiche che ricordano come il 26 dicembre sia l’ultimo giorno nel quale si mangia molto, quello degli avanti e la fine delle abbuffate in famiglia:

25 dicembre: Santo Natale, 26 dicembre: Santo Stefano, 27 dicembre: Santo Digiuno

Tra corse, regali, abbuffate di biscotti e panettoni è giunta l’ora del meritato riposo! Buon Santo Stefano