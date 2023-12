Santo Stefano 2023: le migliori frasi e immagini da inviare per gli auguri

Il giorno di Santo Stefano è una festività molto importante nella tradizione cattolica e tradizionalmente un evento molto sentito in tutte le case italiane. Il 26 dicembre 2023 è l’ultimo giorno di feste natalizie da passare in compagnia di amici e parenti, condividendo ancora una volta momenti sereni accompagnati da buon cibo e risate.

Tanto per chi passerà la festa di Santo Stefano insieme, quanto (e soprattutto) per chi non riuscirà a riunirsi a tavola, è bello inviare gli auguri con qualche immagine dedicata. Abbiamo scelto quelle più divertenti ed evocative, insieme alle frasi migliori dedicate a questa festa, per trovare le parole più giuste.

26 dicembre, frasi e immagini per gli auguri di Santo Stefano

In questo Giorno di Santo Stefano, possano i tuoi pensieri essere rivolti verso gli altri, proprio come Santo Stefano ha fatto. Auguro a te e alla tua famiglia una giornata piena di amore e generosità.

Commemorando San Stefano, primo martire, per sua intercessione chiediamo a Dio affinché nella vita quotidiana non ci manchino la saggezza e il coraggio, la fede e l’amore, che trovano il loro compimento nella gloria del Signore.

(Papa Benedetto XVI)

Ricordiamo il nostro primo martire cristiano nelle nostre preghiere e commemoriamolo con tutto il cuore. Buon Santo Stefano!

Nel martirio di Stefano, infatti, la violenza è sconfitta dall’amore, la morte dalla vita: egli, nell’ora della testimonianza suprema, contempla i cieli aperti e dona ai persecutori il suo perdono.

(Papa Francesco)

Ogni cosa bella in questo mondo nasce da un atto nobile o da una grande saggezza. Queste sono state la più grande forza di Santo Stefano e nel suo giorno ti auguro una vita di pace e serenità.

Che il Giorno di Santo Stefano ti porti momenti di gratitudine per tutto ciò che hai e ispiri il desiderio di aiutare chi è meno fortunato. Buon Santo Stefano!

Le cose più belle della vita non si guardano con gli occhi ma si sentono con il cuore. Un caloroso augurio per questo giorno di Santo Stefano.

Santo Stefano il primo martire della chiesa, un esempio per tutti i cristiani in un periodo di crisi e difficoltà ci insegna come la forza, l’amore e la fede possano far superare qualsiasi difficoltà interiore ed esteriore. (Stephen Littleword)

Ti auguro che tu e la tua famiglia passiate un piacevole Santo Stefano in attesa di concludere l’anno nel migliore dei modi. Buone feste a tutti!

Santo Stefano prolunga la festa di Natale, quindi con la gioia nel cuore la pace e la serenità di questi giorni anche oggi faccio a voi i migliori auguri di un periodo di feste serene.

Tanti auguri, che Santo Stefano ti protegga sempre e vegli su di te. Ti mando un caloroso abbraccio.

Frasi e immagini divertenti per Santo Stefano

L’hanno chiamato Santo Stefano perché “giornata degli avanzi” sembrava brutto… Tanti auguri!

Tra corse ai regali, pranzi, cene e panettoni è giunta l’ora del meritato riposo… Buon Santo Stefano a tutti!

La parola più usata a Natale è “auguri”. Quella più usata a Santo Stefano è “dieta”. Buone feste a tutti!

Santo Stefano: il giorno dell’anno in cui ti chiedi se proverai mai più la sensazione della fame nella vita.

25 dicembre: Santo Natale.

26 dicembre: Santo Stefano.

27 dicembre: Santo Digiuno.