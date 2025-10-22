Abbonati

Attenzione ai numeri che ti chiamano con questo prefisso. È una truffa estremamente pericolosa

Andrea Fabbri

22 Ottobre 2025 - 22:38

Scoperta l’ennesima truffa telefonica ai danni degli italiani con prefissi provenienti dall’estero. Ecco a quali numeri non dobbiamo mai rispondere

Ogni giorno migliaia di persone sono costrette a fare lo “slalom” tra chiamate indesiderate dei call center, telefonate di venditori più o meno affidabili e fastidiose conversazioni commerciali.

In molti casi, però, questo tipo di chiamata, nasconde dei veri e propri pericoli sotto forma di truffa telefonica. E negli ultimi anni questi tentativi di raggiro si stanno moltiplicando.

L’ultimo denunciato in ordine di tempo è una truffa proveniente dalla Grecia. Molti utenti hanno infatti segnalato alle autorità chiamate in entrata con prefisso +30 della durata di pochi secondi o addirittura mute.

Obiettivo quello di incuriosire il ricevente e di indurlo a richiamare per poi indirizzarlo verso linee telefoniche a pagamento con tariffe incredibilmente alte.

Attenzione ai numeri col prefisso +30

Le chiamate provenienti dalla Grecia sfruttano il meccanismo che nel gergo della cyber security si chiama “Wangiri”, ovvero “un solo squillo”.

Il funzionamento della truffa è ormai noto: la persona riceve una telefonata da un numero sconosciuto che si interrompe dopo pochi secondi, lasciando la notifica sulla home del telefono.

Purtroppo, però, molte persone continuano a cascarci e richiamano quel numero, convinti che si tratti di una chiamata importante, un’offerta di lavoro o un’emergenza. Richiamare, però, significa cadere braccia e gambe nella rete dei truffatori che reindirizzano le telefonate su linee internazionali costosissime.

Viene da chiedersi perché, nonostante i miglioramenti nei sistemi di sicurezza informatica e la “notorietà” di questo tipo di truffe, migliaia di persone continuano a cascarci.

Il problema sta proprio nei meccanismi evolutivi dell’attacco: i numeri cambiano sempre, così come i prefissi e per le autorità diventa quasi impossibile tracciare da dove partono le chiamate.

E se aggiungiamo il fatto che ci troviamo di fronte a un vero e proprio network criminale esteso in tutto il mondo e capace di sfruttare call center offshore e sistemi automatici di dialer, è facile intuire il motivo per cui non si è ancora riusciti ad arginare il problema.

Come evitare di cadere nella truffa e salvare il conto in banca

La buona notizia per gli utenti telefonici è che è molto semplice difendersi da questa tipologia di truffa.

Ovviamente il primo consiglio è quello di non rispondere mai a numeri sconosciti e di non richiamare se vediamo la notifica di chiamata persa. A maggior ragione se il prefisso è estero e se non attendiamo chiamate internazionali.

Se la truffa è più elaborata e la chiamata non è muta, è sempre meglio buttare giù, o almeno non assecondare le richieste provenienti dall’altro capo del telefono. Soprattutto se chiedono di fornire dati personali, numero del conto in banca e altre informazioni sensibili.

Per prevenire l’arrivo delle chiamate, infine, è sempre una buona pratica quella di aggiornare i filtri anti-spam presenti in tutti i nuovi smartphone e nelle app degli operatori di telefonia. Non sono completamente risolutivi ma possono bloccare in partenza la maggior parte delle telefonate sospette.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Smartphone
# Hacker
# Truffa
# Cybersecurity

