Un asteroide da 10.000 trilioni di dollari raggiungerà la Terra (e la Nasa lo vuole)

La NASA ha recentemente annunciato la data entro la quale ci si aspetta che un asteroide particolarmente prezioso, il 16 Psyche (con un valore stimato di 10.000 trilioni di dollari) raggiunga la Terra. Questo evento è atteso per l’agosto del 2029 e viene ritenuto importante per l’estrazione di metalli preziosi, ma solleva anche una serie di questioni riguardo alle priorità dell’umanità nella ricerca scientifica, che punta alla ricerca della ricchezza con questo progetto.

La Nasa ha descritto il progetto come di “esplorazione”, un’ottima occasioni per raccogliere campioni. Nello stilare il valore però appare chiaro anche un altro intento, più economico, dell’Agenzia spaziale americana.

leggi anche Perché se il prezzo del caffè sarà sempre più alto è anche colpa dell’Europa?

Quando l’asteroide da 10mila trilioni raggiungerà la Terra?

Il progetto di ricerca ed estrazione prevede il lancio di una navicella spaziale per raccogliere dati. La navicella sonda è stata lanciata dal Kennedy Space Center a Cape Canaveral, in Florida, il 13 ottobre 2023. L’arrivo sull’asteroide è previsto nell’agosto del 2029.

Una volta raggiunto l’asteroide nella fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove, la sonda orbiterà attorno a Psiche per poco più di due anni. L’obiettivo è misurarne la gravità, le proprietà magnetiche e la composizione con una raccolta di strumenti appositamente selezionati.

Le priorità della Terra: il problema della corsa alle materie preziose

In un contesto in cui l’attenzione è spesso focalizzata sull’accumulo di risorse materiali, ci troviamo di fronte a un parallelo inquietante con il film «Don’t Look Up». Nella pellicola, il mondo si concentra sull’idea di sfruttare un asteroide per le sue risorse anziché affrontare il grave pericolo che rappresenta per l’intera umanità. Anche se Psyche non cadrà sulla Terra come nel film, la narrazione cinematografica riflette la tendenza diffusa di pensare a una scoperta scientifica per il suo valore in termini di ricchezza materiale, anziché di benessere globale e sicurezza.

Il viaggio della sonda spaziale verso l’asteroide 16 Psyche solleva ulteriori interrogativi sulla nostra ricerca smodata di ricchezza. Per esempio chi beneficerà dei materiali se raccolti?

Il valore dell’asteroide: una prospettiva

Per mettere in prospettiva la somma di denaro associata a questo asteroide (10.000 trilioni di dollari) possiamo confrontarla con il valore di alcuni oggetti comuni.

Con 10 trilioni di dollari si potrebbero acquistare: