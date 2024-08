Assunzioni Poste Italiane per lavorare in magazzino, requisiti e come candidarsi

Poste Italiane, una delle più importanti aziende italiane, è alla ricerca di nuovo personale da immettere nel suo team. L’annuncio prevede l’assunzione di nuovo personale nel settore della logistica e precisamente si ricercano diplomati. Se, quindi, sei diplomato e alla ricerca di una carriera stimolante questa potrebbe essere l’occasione adatta a te. Sono due i profili che Poste Italiane cerca nella logistica. Il primo profilo è quello di addetti alla logistica di magazzino, i quali si occuperanno di:

picking e movimentazione merci: vengono selezionati e prelevati gli articoli dagli scaffali per poi essere spediti;

carico e scarico merci: viene assicurare un’ottima gestione delle operazioni di carico e scarico;

processamento e ottimizzazione: viene assicurato supporto operativo nelle attività di smistamento e miglioramento dei processi interni.

Questa posizione prevede turni diurni ed è adatta a chi è disponibile a lavorare in un ambiente dinamico ed organizzato. Le sedi di lavoro sono: Milano (MI), Pavia (PV), Torino (TO), Genova (GE), Lucca (LU), Vicenza (VI).

L’altro profilo è quello di Operatori di Hub, i quali si occuperanno di svolgere la mansione del corriere espresso per garantire una gestione ottimale delle risorse e qualità dei processi interni. Le principali responsabilità includono:

gestione delle operazioni interne: disporre le attività all’interno dell’HUB per garantire un’ottima efficienza;

coordinamento del personale: viene effettuato un controllo accurato del team posto allo smistamento delle merci;

sicurezza sul lavoro: se si svolge una funzione di sicurezza, si basa sul monitorare il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza.

Questa posizione, invece, prevede turni notturni ed è adatta a chi preferisce lavorare nelle ore serali.

Le sedi di lavoro sono: Landriano (PV), Malpensa (MI), Bologna (BO), Castel San Giovanni (PC), Napoli (NA).

Assunzioni Poste Italiane: requisiti e come fare domanda

Per candidarsi alle due posizioni aperte in Poste Italiane in magazzino è richiesto un diploma di scuola superiore e aver raggiunto una votazione minima di 70/100. Questo requisito è fondamentale per svolgere al meglio possibile il ruolo che si andrà a ricoprire. Questo sembra essere l’unico requisito che si debba possedere. Il termine per inviare la propria candidatura è fissato al 1° settembre 2024.

Inviare la propria candidatura è semplice, basta collegarsi al sito di Poste Italiane, navigare fino alla sezione dedicata alle offerte di lavoro denominata «Lavora con Noi». Qui ricercare tra le offerte attive quella denominata «Opportunità per diplomati in ambito logistico». Sarebbe l’offerta dedicata come addetti alla logistica di magazzino o operatori di Hub. A quel punto cliccare sull’offerta e cliccare «Invia candidatura ora».

Potrebbe essere un’opportunità imperdibile per chi desidera intraprendere una carriera gratificante in uno dei settori più dinamici e importanti dell’economia italiana. Lo stipendio medio per un magazziniere in Poste Italiane va dai 15.106€ ai 21.204€ all’anno. In media si aggira sui 15.733 € all’anno.

