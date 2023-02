Assunzioni Barilla, chi può candidarsi e come

Nuove opportunità lavorative nel settore alimentare. Uno dei colossi italiani dell’industria alimentare, la Barilla è in cerca di nuovi dipendenti e nuove figure da inserire tra i propri collaboratori, offrendo esperienze lavorative in Italia e all’estero.

L’azienda è nata in Italia nel 1877 con Pietro Barilla, discendente di una famiglia di panettieri, il quale decise di aprire una bottega per produrre pane e pasta a Parma, attualmente sede dell’headquarter, fino a diventare uno dei colossi - se non pilastri - del settore alimentare riconosciuto a livello mondiale.

E proprio in questi giorni l’azienda ha pubblicato un annuncio dove ha elencato quali sono le figure di cui è in cerca in Italia e all’estero, senza contare che anche per giovani senza esperienze lavorative l’azienda offre percorsi formativi con conseguente inserimento all’interno delle aree predisposte.

Se si sta pensando di proporre la propria candidatura sarà bene quindi conoscere quali sono le figure ricercate e dove e soprattutto come presentare la propria domanda. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Assunzioni Barilla: figure ricercate

L’azienda Barilla si è sempre dichiarata particolarmente attenta alle risorse umane e proprio in questo periodo è alla ricerca di numerose persone da assumere sia in Italia che a livello internazionale, offrendo concrete opportunità di carriera e di sviluppo.

Stando a quando si apprende anche le tipologie di contratto sono differenziate, ricercando personale per assunzioni a tempo indeterminato e determinato, stage e inserimenti in apprendistato, presso varie sedi in Italia.

Attualmente sono disponibili nuove opportunità di lavoro Barilla per vari profili in Emilia-Romagna, Basilicata, Marche, Piemonte e Puglia.

Le figure più ricercate in questo periodo per la sede centrale a Parma sono:

Controller – Logistics Area;

– Logistics Area; Cyber Security Professional ;

; E-Commerce Junior Key Account ;

; Global Corporate Cybersecurity Manager ;

; Health & Safety Manager ;

; Internal Audit Internship ;

; Internship Digital Marketing & PR ;

; Internship HR ;

; IT Solution Designer and Project Lead - Manufacturing & Purchasing area;

- Manufacturing & Purchasing area; Quality and Food Safety Specialist.

Mentre per la sede di Melfi (Potenza) si è alla ricerca di Maintenance Manager; così come di un Plant Engineer a Foggia; di Pill (Process Improvement Line Leader) ad Ascoli Piceno e infine di un Technical Area Manager a Novara.

Non solo. Il Gruppo seleziona personale anche per le sedi situate all’estero, e quindi per chi cerca un impiego a livello internazionale le opportunità di lavoro alla Barilla non mancano. Attualmente sono circa 40 le posizioni aperte per manager, operai, tecnici, ingegneri, amministrativi e altri profili, oltre a giovani da inserire in stage, in Canada, Usa, Emirati Arabi, Croazia, Grecia, Polonia, Svezia, Francia, Norvegia, Germania, Svizzera. Si ricercano .

Se invece ci si sta domandando a quanto ammonterà lo stipendio, la Barilla ha spiegato che essendo numerose le figure ricercate ogni pacchetto retributivo è basato sul ruolo ricoperto, offrendo una serie benefit che variano in base alle filiali e alle aree geografiche di riferimento.

Assunzioni Barilla, chi può candidarsi e come

Essendo così numerose le figure ricercate è chiaro che per ogni figura saranno richieste delle specifiche competenze, ma è bene sapere che Barilla offre opportunità di lavoro anche giovani anche senza esperienza, in modo da poterli formare attraverso percorsi di tirocinio o apprendistato.

Per presentare domanda è necessario che i candidati aprano la pagina web dell’azienda scegliendo tra le posizioni aperte. Dopo aver effettuato la registrazione al sito bisognerà inviare il file del proprio curriculum e compilare il form con i propri dati.

Una volta creato il profilo sulla piattaforma è possibile accedervi sia per candidature altre sia er modificare i propri dati. Il sistema consente, inoltre, di attivare dei Job Alerts, ovvero degli avvisi relativi alle nuove offerte di lavoro basati sulle opzioni impostate dai candidati in base ai loro interessi.