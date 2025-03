Assicurazioni catastrofali obbligatorie, ecco schema e istruzioni operative

Assicurazioni catastrofali: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo per rendere operative le polizze obbligatorie dal 31 marzo 2025.

L’articolo 1, comma 105, della Legge 213 del 30 dicembre 2023 (legge di Bilancio 2024) prevede l’obbligo per le imprese di stipulare l’assicurazione catastrofale, si tratta di una polizza assicurativa a copertura del rischio eventi calamitosi, ad esempio alluvioni. Le imprese devono obbligatoriamente stipulare la polizza rischi catastrofali entro il 31 marzo 2025.

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto con lo schema da adottare per le assicurazioni catastrofali previsto nel decreto 18 del 2025.

Lo schema prevede:

Ecco tutti i dettagli sulle assicurazioni catastrofali che le imprese devono sottoscrivere.

Criteri per il calcolo dei premi assicurativi polizza eventi calamitosi

Il calcolo dei premi assicurativi deve avvenire avendo come punto di riferimento diversi elementi, tra questi assumono particolare rilevanza:

ubicazione geografica e vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base di dati storici, mappe di pericolosità e modelli predittivi;

e dei beni assicurati, sulla base di dati storici, mappe di pericolosità e modelli predittivi; le misure di prevenzione adottate dall’impresa al fine di ridurre i rischi di danni all’impresa causati da tali eventi;

adottate dall’impresa al fine di ridurre i rischi di danni all’impresa causati da tali eventi; aggiornamento periodico dei premi in considerazione dell’evoluzione economica e solvibilità delle compagnie di assicurazione.

Trattandosi di una polizza obbligatoria le parti non hanno una libertà completa sulle clausole. Ad esempio, per danni fino a 30 milioni di euro possono prevedere una franchigia in favore della compagnia di assicurazione, ma l’importo massimo della stessa non può superare il 15% del danno. Naturalmente tale franchigia abbassa il premio che l’impresa deve versare.

Per le grandi imprese e per danni superiori a 30 milioni di euro le parti possono liberamente concordare la percentuale massima di “spesa”/danno che resta a carico dell’assicurato/impresa.