Asse India-Israele sui semiconduttori: partnership da 10 miliardi tra il Gruppo Adani e Tower Semiconductor

Un investimento congiunto dal valore di 10 miliardi di dollari per costruire un impianto di fabbricazione di semiconduttori nello Stato indiano del Maharashtra. Il Gruppo Adani, uno dei colossi dell’economia dell’India, ha trovato l’intesa con l’israeliana Tower Semiconductor per realizzare un progetto mastodontico, nel tentativo di rafforzare le capacità di produzione di chip del gigante asiatico.

Il sito sorgerà a Taloja, periferia di Mumbai, come scritto da Devendra Fadnavis, vice primo ministro del Maharashtra in un post pubblicato su X. L’unità avrà una capacità produttiva di 40.000 wafer nella prima fase e di 80.000 nella seconda. Al momento non sono state condivise informazioni relative alla tempistica. Alcune fonti hanno tuttavia spiegato a Bloomberg che l’intera opera, ospitata sotto l’ammiraglia e incubatore del gruppo Adani Enterprises, sarà completata in tre-cinque anni.

I chip sfornati dal nuovo stabilimento saranno utilizzati per far funzionare droni, automobili, smartphone e altre soluzioni di mobilità. L’asse India-Israele, realizzato dal conglomerato privato degli Adani, è in linea con gli sforzi messi in campo dal primo ministro indiano Narendra Modi, che punta a trasformare il Paese più popoloso al mondo in una superpotenza tecnologica, e che mira ad attrarre in loco più produttori di chip internazionali e a ridurre così la dipendenza dalle importazioni. [...]