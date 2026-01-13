Ascolti TV ieri sera, 12 gennaio 2026: chi ha vinto tra La Preside e Zelig?

Ascolti TV: la serata di lunedì 12 dicembre 2026 ha visto la solita sfida agguerrita del lunedì sera, ripresa dopo le ultime settimane condizionate dai palinsesti natalizie. Per i “primi canali” è andato in scena un duello interessante tra proposte molto diverse tra loro in prima visione: da una parte la celebrazione dei 30 anni di Zelig su CANALE 5 e, dall’altra, la prima visione degli episodi 1 e 2 della fiction La Preside con Luisa Ranieri su RAI 1.

A vincere è stata la fiction di RAI 1 La Preside, che registra il 27% di share e 4,8 milioni di telespettatori. Più indietro Zelig, che raccoglie meno di 3 milioni di spettatori e il 21,1% di share.

In lista, in prima serata, c’erano, però, anche diversi programmi concorrenti, che spaziavano dalla politica alla cultura, passando per programmi di approfondimento e reality. Insomma, un po’ di tutto, compreso il grande cinema d’azione americano, che vedeva su ITALIA 1 il primo capitolo della saga di John Wick, action di culto con Keanu Reeves.

Nell’access prime time, invece, la solita sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Vince ancora La Ruota della Fortuna su CANALE 5 con 5.459.000 spettatori e il 25,3% di share; a poca distanza Affari Tuoi su RAI 1 che si difende molto bene con 5.167.000 spettatori e il 23,8% di share.

Ascolti TV lunedì 12 gennaio 2026: i programmi più visti di ieri sera

Ecco i dati AUDITEL completi dei programmi più visti di ieri sera. Trionfo totale della prima puntata della fiction di RAI 1, che fa registrare quasi 5 milioni di spettatori.

RAI 1 - La Preside: 4.814.000 spettatori (27% di share) CANALE 5 - Zelig: 2.953.000 spettatori (21,1% di share) RAI 3 - Lo Stato delle Cose: 1.002.000 spettatori (6,3% di share) ITALIA 1 - John Wick: 880.000 spettatori (4,7% di share) RAI 2 - Boss in incognito: 845.000 spettatori (5% di share) LA7 - Putin - Anatomia di uno zar: 815.000 spettatori (4,2% di share) RETE 4 - Quarta Repubblica: 743.000 spettatori (5,5% di share) TV8 - Bruno Barbieri - 4 Hotel: 290.000 spettatori (1,7% di share) NOVE - Cash or Trash - La notte dei tesori: 279.000 spettatori (1,5% di share)

Costi e budget dei programmi TV di ieri sera, lunedì 12 gennaio 2026

La Preside è approdata ieri sera, 12 gennaio 2026, in prima serata su RAI 1 con la sua prima puntata composta da due episodi della nuova fiction che vede Luisa Ranieri nei panni di Eugenia Liguori, protagonista ispirata alla figura reale di Eugenia Carfora, dirigente scolastica simbolo di lotta contro la dispersione educativa e il degrado sociale nelle periferie italiane.

La serie è prodotta da Bibi Film TV e Zocotoco in collaborazione con Rai Fiction e con la partecipazione di Netflix, frutto di un progetto ideato da Luca Zingaretti, che figura anche tra gli sceneggiatori insieme a Cristiana Farina e Maurizio Careddu, e diretto da Luca Miniero.

Strutturata in quattro puntate, ognuna da circa un centinaio di minuti per un totale di otto episodi, La Preside segue il percorso di una donna che accetta l’incarico rifiutato da molti, trasformando una scuola di frontiera tra Napoli Est e Caivano in un presidio di legalità e speranza.

Accanto a Ranieri, il cast annovera Alessandro Tedeschi, Francesco Zenga, Ludovica Nasti e Pasquale Brunetti tra gli altri interpreti di rilievo.

A oggi non sono emersi dati ufficiali di budget complessivo o cachet degli attori per questa produzione, ma considerando il coinvolgimento di più società e la presenza di Netflix nel progetto, si inserisce nel segmento di produzioni RAI di fascia alta, dove i costi a puntata possono superare i normali standard italiani - oltre i 2 milioni di euro per episodio in alcuni casi. Ma, come detto, si tratta solamente di una stima ipotetica in assenza di informazioni ufficiali.

Quel che è certo è che il competitor di serata, vale a dire il trentennale di Zelig – andato in onda ieri sera, 12 gennaio, su Canale 5 con la prima di quattro puntate speciali –, rappresenta un investimento televisivo e produttivo di portata notevole per un varietà italiano, ben oltre una semplice celebrazione dell’anniversario.

Innanzitutto, l’evento “ Zelig 30 ” propone quattro serate in prima serata, in onda ogni lunedì su Canale 5, con una durata di più di due ore a puntata e una scaletta che miscela sketch storici, ospiti e performance dal vivo.

” propone quattro serate in prima serata, in onda ogni lunedì su Canale 5, con una durata di più di due ore a puntata e una scaletta che miscela sketch storici, ospiti e performance dal vivo. La macchina produttiva è imponente: non solo la presenza di oltre 200 comici che hanno fatto la storia del programma nel corso di tre decenni, ma una troupe, scenografia, orchestra e tecnici dallo Studio 20 di Cologno Monzese che lavorano settimane per costruire uno show coerente e di qualità.

che hanno fatto la storia del programma nel corso di tre decenni, ma una troupe, scenografia, orchestra e tecnici dallo che lavorano settimane per costruire uno show coerente e di qualità. Sul fronte cachet, anche qui non esistono comunicazioni ufficiali precise, ma è noto che conduttori di punta come Claudio Bisio e Vanessa Incontrada – per settimane di registrazione, prove e messa in onda – possono percepire compensi considerevoli, comparabili ad altri show di prima serata, potendo raggiungere decine di migliaia di euro a puntata, a seconda degli accordi contrattuali con Mediaset.

Insomma, tutti elementi che contribuiscono a fare di Zelig 30 non solo uno spettacolo, ma una vera operazione di memoria e marketing televisivo con investimenti rilevanti in termini di produzione, sebbene le stime approssimative non possano essere confermate da cifre ufficiali.

Fuori scala, in questo contesto, il cinema hollywoodiano presente ieri sera sulla TV generalista; spicca, ovviamente, John Wick, film del 2014 diretto da Chad Stahelski e interpretato magistralmente dalla star Keanu Reeves. La pellicola fece registrare al botteghino un incasso di oltre 86 milioni di dollari su scala mondiale, a fronte di un budget di 20 milioni di dollari. Un dato importante, rafforzato anche dalla notevole eco mediatica e di “coda lunga” dei vari passaggi in TV, che hanno fatto ben presto diventare il primo capitolo della saga un vero e proprio cult del cinema action-thriller.