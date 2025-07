Quanto guadagna Keanu Reeves? Patrimonio e cachet dell’attore

Quanto guadagna Keanu Reeves? Una domanda sempre d’attualità visto che stiamo parlando di uno degli attori più amati di Hollywood nonostante il suo stile di vita riservato e quasi agli antipodi rispetto a quello di molti altri colleghi.

La carriera cinematografica di Keanu Reeves è decollata a fine anni ’80 con film come River’s Edge e Le relazioni pericolose (1988), ma è con Point Break (1991) e soprattutto Speed (1994) che è diventato un’icona del cinema d’azione. Tuttavia è il ruolo di Neo nella trilogia di Matrix (1999–2003) che lo ha consacrato come star internazionale, combinando filosofia, cyberpunk e spettacolo visivo in un personaggio diventato simbolo di una generazione.

Negli anni 2000 ha alternato progetti d’azione a ruoli più introspettivi tra cui Constantine (2005), A Scanner Darkly (2006) e Man of Tai Chi (2013), che ha anche diretto. Il suo ritorno trionfale è avvenuto con John Wick (2014), una saga d’azione elegante e brutale che ha rilanciato la sua carriera.

Di recente Keanu Reeves è tornato anche a coltivare la sua passione per la musica: dal 2022 infatti è tornato attivo il gruppo alternative rock Dogstar di cui è il bassista.

Keanu Reeves però - specie grazie ai social - è diventato famoso anche per la sua generosità, tanto da dividere o devolvere spesso il proprio cachet incassato per i vari film. Vediamo allora la sua biografia e a quanto ammonta il suo patrimonio.

Quanto guadagna Keanu Reeves: il patrimonio

Keanu Reeves ha costruito una fortuna grazie ai suoi film di successo, ma ha anche fatto generose donazioni specialmente per la ricerca contro il cancro - in onore della sorella malata - e ha diviso i bonus milionari con lo staff tecnico dei suoi film.

Al 2025 il patrimonio stimato di Keanu Reeves sarebbe pari a 380 milioni di dollari, anche se alcune fonti parlano di un conto in banca per l’attore superiore ai 400 milioni di dollari.

Come detto Keanu Reeves è noto per aver rinunciato a parte del suo compenso in diverse occasioni per aiutare altri membri del cast o migliorare la produzione. Non si tratta di una scelta banale viste le cifre dei suoi cachet.

Solo per la trilogia di Matrix infatti avrebbe incassato oltre 120 milioni di dollari più bonus, mentre per il seguito del 2021 si sarebbe assicurato 12 milioni di dollari più una percentuale sull’incasso.

Più particolare invece il cachet per la serie John Wick . Per il primo film infatti Reeves avrebbe guadagnato solo 1 milione di dollari, cifra poi salita fino a 20 milioni in occasione del quarto film.