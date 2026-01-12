Ascolti TV ieri sera, 11 gennaio 2026: chi ha vinto tra Prima di Noi e Chi vuol essere Milionario?

Ascolti TV: la serata di domenica 11 gennaio 2026 ha visto una sfida agguerrita in prima serata: con le feste natalizie oramai alle spalle, sulla TV generalista è andato in scena uno “scontro” tra proposte molto diverse sulle reti principali. Sulla RAI, ieri è stata la volta degli episodi 3 e 4 della fiction Prima di Noi; su CANALE 5, invece, il grande ritorno di Chi Vuol Essere Milionario, con al timone sempre Gerry Scotti, che si sdoppia subito dopo La Ruota della Fortuna. La scorsa settimana era stata la prima puntata della serie TV della RAI a spuntarla secondo i dati audience - anche se di poco.

A vincere è stato Chi Vuol Essere Milionario su CANALE 5 con 2.285.000 spettatori e il 18% di share; poco dietro la fiction Prima di Noi su RAI 1 con un totale di 2.257.000 spettatori e il 14% di share.

Le altre reti vedevano in palinsesto, tra gli altri, programmi di informazione e approfondimento, film italiani e anche qualche pellicola internazionale. Ritorna il Best Of di Che Tempo che Fa con Fabio Fazio sul NOVE, mentre su ITALIA 1 dopo la pausa natalizia riecco Le Iene; ok anche Report di Sigfrido Ranucci su RAI 3, mentre su RAI 2 spazio a Il Principe di Roma, film in prima TV con Marco Giallini, Giulia Bevilacqua e Sergio Rubini. Su LA7 è la volta di Entrapment, indimenticabile cult con Sean Connery e Catherine Zeta-Jones.

Nell’access prime time, invece, la solita sfida tra Gerry Scotti (padrone di casa di CANALE 5 dalle 20:30 fino a mezzanotte) e Stefano De Martino. Vince di pochissimo La Ruota della Fortuna sulla principale rete Mediaset con 5.033.000 spettatori e il 25,2% di share; Affari Tuoi su RAI 1 totalizza invece 5.007.000 spettatori (24,9% di share).

Ascolti TV domenica 11 gennaio 2026: i programmi più visti di ieri sera

Ecco i dati AUDITEL completi dei programmi più visti di ieri sera. Una serata che ha visto una vittoria di “corto muso” di CANALE 5 su RAI 1, soprattutto nell’access prime time.

CANALE 5 - Chi Vuol Essere Milionario: 2.285.000 spettatori e (18% di share) RAI 1 - Prima di Noi: 2.257.000 spettatori (14% di share) RAI 3 - Report: 1.341.000 spettatori (7,6% di share) ITALIA 1 - Le Iene Show: 1.286.000 spettatori (10,9% di share) RETE 4 - Fuori dal Coro: 714.000 spettatori (5,7% di share) RAI 2 - Il principe di Roma: 625.000 spettatori (3,3% di share) TV8 - Quel piccolo grande miracolo di Natale: 524.000 spettatori (3% di share) LA7 - Entrapment: 442.000 spettatori (2,5% di share) NOVE - Che Tempo che Fa - Best of: 371.000 spettatori (3,2% di share)

Costi e budget dei programmi TV di ieri sera, domenica 11 gennaio 2026

Andata in onda ieri sera in prima serata su RAI 1, la seconda puntata di Prima di Noi - con gli episodi 3 e 4 - prosegue la saga familiare e storica che racconta oltre sessant’anni di storia italiana attraverso le vicende della famiglia Sartori, dal Friuli rurale alla Torino industriale tra due guerre mondiali, boom economico e anni di piombo.

Tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana e adattata per la televisione da Giulia Calenda, Daniele Luchetti e Valia Santella, Prima di Noi è una produzione Wildside in collaborazione con Rai Fiction e Rai Com. La regia è firmata da Luchetti e Santella, mentre il cast comprende nomi come Linda Caridi, Andrea Arcangeli, Maurizio Lastrico e Matteo Martari.

Dal punto di vista produttivo, Prima di Noi si colloca tra quelle fiction con budget dichiarato:

secondo i dati di Crew United, il costo complessivo stimato supera i 22,2 milioni di euro, sostenuto in parte da tax credit ministeriali e contributi pubblici quali quelli della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo (Ministero della Cultura) e di fondi regionali per l’audiovisivo del Friuli-Venezia Giulia e PromoTurismoFVG.

Tale investimento la pone a un livello medio-alto rispetto ad altre serie italiane, considerando che produzioni di approfondimento o con cast di richiamo sul primo canale RAI spesso superano i 1-2 milioni di euro per episodio. In questo caso, siamo oltre i 2 milioni di euro per singolo episodio di 60 minuti.

Sul fronte opposto, CANALE 5 rispondeva con uno dei format più iconici della televisione italiana: Chi vuol essere milionario – Il Torneo. Il quiz condotto da Gerry Scotti continua a rappresentare uno dei pilastri dell’intrattenimento Mediaset che torna con periodica regolarità, grazie anche a una formula ormai consolidata che non smette, però, di rinnovarsi.

La versione “Il Torneo” prevede una fase finale a tre concorrenti e una scalata progressiva fino al premio massimo di 1.000.000 di euro, con livelli di sicurezza (“paracadute”) e aiuti classici. A dicembre, la concorrente Vittoria, arrivata alla domanda finale, aveva vinto il milione di euro, centrando il premio massimo del programma. Ieri sera, invece, il concorrente Andrea si è portato a casa una somma di 150 mila euro.

Dal punto di vista dei costi, anche qui Mediaset non ha mai diffuso cifre ufficiali su budget e cachet. Il milione messo in palio rappresenta ovviamente la voce più visibile, ma non è detto che venga sempre assegnato. In termini produttivi, Chi vuol essere milionario è uno studio show relativamente “efficiente”; facendo un confronto con altri quiz di prime time e con produzioni analoghe, si può ipotizzare un budget per puntata compreso tra 400.000 e 800.000 euro, includendo produzione, staff, studio e premi. Sempre che non si vincano i premi più esosi in ogni puntata, ovviamente.