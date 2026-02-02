Arriva il treno a batteria in Europa. È superveloce

Il treno è uno dei mezzi di trasporto più sostenibili al mondo, con emissioni medie di appena 14 grammi di CO₂ per passeggero per chilometro, valori nettamente inferiori rispetto ai 104 grammi dell’automobile e addirittura ai 285 grammi dell’aereo. Per questo motivo, i treni rappresentano meno dello 0,5% delle emissioni totali del settore dei trasporti in Europa. I convogli elettrici hanno un impatto ambientale minimo, mentre quelli diesel emettono circa 91 grammi di CO₂ per passeggero, avvicinandosi ai livelli delle auto. La buona notizia è che oggi, in Europa, la maggior parte dei treni, soprattutto quelli ad alta velocità, è alimentata al 100% da energia elettrica.

In Italia, ad esempio, i Frecciarossa di Trenitalia sono treni elettrici che utilizzano pantografi per prelevare energia dalla linea aerea sopra le rotaie, garantendo viaggi rapidi e a basso impatto ambientale.

Così come sta avvenendo nel settore automobilistico con il passaggio ai veicoli completamente elettrici, anche il mondo ferroviario sta vivendo una trasformazione. L’obiettivo è sviluppare soluzioni elettriche che non dipendano esclusivamente dalle linee aeree, ma che prevedano treni dotati di batterie in grado di ricaricarsi autonomamente, azzerando le emissioni.

A Londra il primo treno a batteria

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Il primo grande successo di questo progetto è ormai imminente. Nei prossimi giorni, nel Regno Unito, entrerà in servizio il primo treno completamente elettrico alimentato a batteria e dotato di ricarica ultraveloce. Nella fase iniziale di sperimentazione, il convoglio percorrerà una tratta di 5 chilometri con quattro fermate sulla linea metropolitana West Ealing–Greenford, nella zona ovest di Londra, trasportando fino a 273 passeggeri.

Il punto di forza del sistema è la ricarica: la batteria si rigenera in tre minuti e mezzo presso la stazione di West Ealing, tra una corsa e l’altra, grazie a un caricatore da 2.000 kWh che si attiva solo quando il treno si ferma esattamente sopra di esso.

Il treno ha già dimostrato di poter percorrere oltre 322 chilometri con una singola ricarica e, lo scorso anno, ha stabilito un record mondiale, superando il precedente primato tedesco del 2021 di 224 chilometri. Il convoglio ha viaggiato da Reading a Londra Paddington, poi a Oxford, di nuovo a Paddington e infine a Reading. Al termine del percorso, la batteria disponeva ancora di energia sufficiente per proseguire per diversi chilometri, confermando la validità della tecnologia sulle linee regionali.

«Si tratta di un traguardo significativo per tutti coloro che sono coinvolti in questo progetto innovativo. La nostra sperimentazione dimostra che le batterie rappresentano un’alternativa affidabile laddove le linee elettriche non sono possibili o auspicabili», ha dichiarato Simon Green, direttore tecnico di GWR.

Sulla stessa linea Marcus Jones di Network Rail, che ha sottolineato come questa tecnologia rappresenti «una pietra miliare per il settore e un elemento chiave nella transizione verso ferrovie a basse emissioni, con l’obiettivo di raggiungere zero emissioni nette entro il 2050».

Queste soluzioni potrebbero consentire, nei prossimi anni, il passaggio a rotte ferroviarie a zero emissioni, anche su distanze medio-lunghe nel sud-ovest dell’Inghilterra. Il progetto è però destinato ad ampliarsi anche nel resto d’Europa, dove in futuro potrebbero circolare treni ad alta velocità dotati di batterie, completamente elettrici e sostenibili.