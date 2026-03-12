Il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato una nuova misura a sostegno delle persone che si trovano in condizioni di difficoltà economica e svantaggio sociale. Si chiama reddito di studio (Rest) e permette a tutti i residenti o domiciliati sull’isola di ottenere un sussidio economico per completare il percorso di studi. Gli adulti potranno quindi tornare sui banchi di scuola per conseguire la licenza media, il diploma di maturità o la laurea.

L’obiettivo di questa misura, per la quale sono stati stanziati tre milioni di euro per il prossimo biennio, è dare a tutti la possibilità di rimettersi in gioco, reinventarsi e ricollocarsi sul mercato in base alle proprie conoscenze e competenze. Il diritto allo studio viene tutelato non solo per i ragazzi, ma anche per gli adulti che hanno minori capacità economiche. La misura si inserisce infatti nelle politiche attive per il contrasto alla povertà.

Vediamo come funziona il reddito di studio, quali sono i requisiti per richiederlo e quanto vale il sussidio a seconda del titolo di studio che si intende conseguire.

Come funziona e a chi spetta il reddito di studio

Via libera al reddito di studio, una nuova misura a sostegno di chiunque desideri intraprendere un percorso per il conseguimento di un titolo di studio superiore per ricollocarsi nel mondo del lavoro. Per il momento la misura è stata approvata solo in Sardegna. Grazie a questo sussidio economico mensile, personale e inalienabile, tutti gli adulti residenti o domiciliati in Sardegna, compresi coloro che sono in possesso di un regolare permesso di soggiorno e che si trovano in una condizione economica svantaggiata, possono tornare a scuola.

Per poter richiedere e ottenere il reddito di studio, però, occorre soddisfare alcuni requisiti fondamentali:

avere la residenza o il domicilio in Sardegna ;

; possedere un indicatore Isee non superiore a 6.500 euro ;

; non aver beneficiato di altre borse di studio per il medesimo percorso formativo.

Oltre alle condizioni generali di accesso al sussidio, esistono anche dei requisiti anagrafici legati a ciascun percorso di studi:

aver compiuto almeno 18 anni per il completamento della licenza media ;

per il completamento della ; avere almeno 25 anni per il diploma di scuola superiore ;

per il ; avere almeno 30 anni per l’accesso a università o percorsi di istruzione tecnica superiore (ITS).

Il beneficio infatti riguarda le persone adulte che non hanno avuto la possibilità o la volontà di concludere un percorso di studi e che, ad oggi, intendono intraprenderlo per migliorare le proprie condizioni lavorative.

Quanto vale il reddito di studio: gli importi

Anche gli importi del reddito di studio possono variare in funzione del percorso scolastico scelto dal beneficiario, considerando anche che aumentando il livello di istruzione aumentano anche i costi da sostenere per la frequenza scolastica. Gli studenti avranno diritto a:

un contributo mensile di 475 euro per chi consegue la licenza media ;

per chi consegue la ; un sussidio mensile di 625 euro per chi frequenta le scuole superiori ;

per chi frequenta le ; un contributo mensile di 775 euro per l’università o gli ITS.

Secondo le prime stime, questa nuova misura di sostegno allo studio potrebbe coinvolgere fino a 387mila cittadini.

Il patto formativo e gli obblighi dello studente

La richiesta del beneficio, una volta accolta, non prevede l’erogazione automatica del sussidio: il beneficiario deve infatti sottoscrivere un patto formativo personalizzato con l’istituto scolastico nel quale verranno inseriti obiettivi intermedi e finali. Con la firma di questo patto lo studente si impegna a:

frequentare con regolarità le attività didattiche;

raggiungere gli obiettivi intermedi previsti dal percorso;

completare il programma formativo.

Lungo il percorso è possibile sospendere momentaneamente il contributo fino a un massimo di due volte per cause di forza maggiore non imputabili allo studente. Il Rest (reddito di studio), inoltre, è cumulabile con il Reis (reddito di inclusione sociale).