Arriva in Europa l’autobus notturno di lusso. Sarà l’alternativa alle compagnie aeree low cost?

Da novembre una nuova compagnia di autobus notturni debutterà in Europa con i primi viaggi. Si partirà con due tratte, ma l’obiettivo entro il 2026 è arrivare a gestire 25 linee in tutto il continente. A ideare il progetto è la società Twiliner, con sede a Zurigo. La startup ha lavorato a lungo alla sua realizzazione, tanto che l’obiettivo iniziale era essere operativi già nel 2021. Ora, invece, il piano diventa realtà: sono in vendita i primi biglietti per i collegamenti notturni a partire da novembre.

Saranno attive due tratte iniziali. La prima collega Zurigo-Basilea-Lussemburgo-Bruxelles-Rotterdam-Amsterdam. La seconda è Zurigo-Girona-Barcellona. Dunque, una linea guarda al cuore dell’Europa centro-settentrionale, l’altra all’area occidentale. Tra le nuove rotte che dovrebbero entrare in funzione il prossimo anno ci saranno anche collegamenti con città italiane. Il punto di forza su cui punta Twiliner è la rivoluzione dei sedili: i bus sono dotati di poltrone completamente reclinabili fino a diventare letti, consentendo di riposare comodamente durante il viaggio.

Ogni mezzo potrà accogliere solo 21 passeggeri, 18 al piano rialzato e 3 al livello inferiore, garantendo comfort e spazio extra. Twiliner sostiene di aver sviluppato il primo e unico sedile per autobus trasformabile in un vero letto con un semplice pulsante. Ogni postazione dispone inoltre di tavolino per computer o pasti. A bordo sarà disponibile un servizio snack bar con rinfreschi e spuntini. Il brevetto di questo sedile è stato depositato dalla startup a novembre 2022 e richiama in parte il modello della statunitense Ridecabin, che offre sulla costa occidentale degli USA esperienze simili.

Gli autobus sono dotati anche di servizi igienici spaziosi e moderni, connessione Wi-Fi, prese di corrente e una piccola area privata dove i passeggeri possono cambiarsi o rinfrescarsi prima di arrivare a destinazione. Quanto alla sostenibilità, l’azienda svizzera sottolinea che i propri veicoli hanno un’impronta di CO2 paragonabile a quella dei treni, poiché alimentati a biodiesel, con un impatto ambientale ridotto.