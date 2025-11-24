Abbonati

Apre in Europa il parco di Natale “più grande del mondo”. Oltre 7.000 m2 con mercati alimentari

Andrea Fabbri

24 Novembre 2025 - 04:09

Una capitale europea sta per ospitare uno dei parchi di Natale più grandi e suggestivi del pianeta. Scopriamo dove si trova e come visitarlo

Apre in Europa il parco di Natale “più grande del mondo”. Oltre 7.000 m<sup class=2 con mercati alimentari" srcset=" local/cache-gd2/2b/7be1c9f60e348b93f659f23147f140.jpg?1763953746 600w, local/cache-gd2/ea/fbe4f8aa7bafb2a25cbd74ae34d0bd.jpg?1763953746 1800w, " default=" local/cache-gd2/5f/10ae8e54a537e5386711b5495ed45e.jpg?1763953746 " width="680" height="382" fetchpriority="high" sizes="(min-width:768)70vw, 100vw" >

Manca poco più di un mese a Natale e molti di noi stanno cercando la meta perfetta per trascorrere delle vacanze indimenticabili.

Per chi vuole rimanere in Italia ci sono mercatini di Natale tra i più belli del mondo. Per chi ha la possibilità di andare all’estero, la capitale europea da visitare quest’anno è sicuramente Madrid. Il motivo? Lo stadio Santiago Bernabeu sta per trasformarsi in uno dei parchi tematici più grandi del pianeta con oltre 7.000 metri quadrati di attrazioni per grandi e piccini.

La città europea da visitare assolutamente nel 2026
Il Santiago Bernabeu si trasforma in un parco a tema

Lo stadio Santiago Bernabeu ospita le partite casalinghe del Real Madrid ed è uno dei simboli della capitale spagnola.

Un simbolo che quest’anno si trasformerà nella palla di Natale più grande del mondo e che ospiterà l’evento “Mavidad Bernabeu”, un’esperienza immersiva assolutamente da non perdere.

L’esterno dell’impianto di gioco diventerà un palla di neve, mentre all’interno ci saranno circa 7.000 metri quadrati di attrazioni, mercatini, musiche a tema e spettacoli a cadenza giornaliera.

Mavidad Bernabeu durerà dal 24 al 31 dicembre e sarà aperto ogni giorno dalle 10.30 alle 22.30. I biglietti per visitarlo sono già in vendita e la visita dura circa 4 ore.

Il mercatino di Natale di Plaza Mayor

Per chi cerca un’esperienza più “tradizionale” rimane a disposizione il celebre mercatino di Natale di Plaza Mayor.
Stiamo parlando di un mercatino dalla storia centenaria che ogni anno ospita decine e decine di bancarelle di ogni tipo e che si estende su un’area di circa 9.400 metri quadrati.

Un luogo magico che aprirà i battenti alla fine di novembre e che proseguirà per tutto il mese successivo con orario 10.00 – 21.00 nei giorni feriali e 10.00 – 22.00 nei fine settimana e nei giorni festivi.

Le attrazioni natalizie di Madrid

Il mercatino di Plaza Mayor e lo spettacolo del Bernabeu sono soltanto due delle attrazioni di una città, Madrid, che nel periodo natalizio riesce a dare il meglio di sé.

I fortunati che hanno la possibilità di visitarla durante le festività possono ammirare le spettacolari illuminazioni sulla Gran Vía e passare qualche ora in uno dei bar e ristoranti tipici di Puerta del Sol, il luogo simbolo delle celebrazioni che ospita l’albero di Natale più grande della città.

Gli altri due eventi da non perdere sono la Fiera Mercato dell’Artigianato della Comunità di Madrid e l’Estrazione Straordinaria della lotteria di Natale.

La prima, giunta alla sua XXXVIII edizione, occuperà il Paseo de Recoletos per tutto il mese di dicembre e con i suoi 130 espositori, è l’evento di artigianato regionale più importante dell’anno. Per chi ama le creazioni di orafi, ceramisti e decoratori di tessuti è una tappa davvero imperdibile.

La seconda è semplicemente uno degli eventi più attesi in tutta la Spagna che si terrà, come da tradizione, il 22 dicembre presso il Teatro Real. Qui i bambini di San Ildefonso canteranno i numeri dei biglietti vincenti davanti a un pubblico in trepidante attesa.

Questa bellissima capitale, vicina all'Italia, è la migliore città d'Europa da visitare ora
