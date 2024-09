Apple ritira questi iPhone dal mercato

Apple ha nuovamente sorpreso i suoi fan, ma la sorpresa non è piacevole. L’azienda ha deciso di ritirare dal mercato alcuni dei suoi modelli di punta. Può succedere che un modello venga messo nel mercato per un arco di tempo limitato ma ciò ora sta avvenendo molto più velocemente del previsto, lasciando molti utenti insoddisfatti, a chiedersi cosa stia succedendo. Insomma, se hai intenzione di acquistare uno di questi modelli, il tempo stringe.

Ma cosa c’è dietro questa mossa improvvisa? Scopriamo di più su questa decisione controversa e sulle sue motivazioni.

I modelli ritirati: cosa sta succedendo?

Apple ha smesso di vendere alcuni dei suoi ultimi modelli, come l’iPhone 15 Pro Max, che era stato messo in commercio solamente un anno fa. Questa scelta ha sorpreso molti. Il motivo è semplice e anche abbastanza intuitivo: questi telefoni sono molto popolari e venduti in tutto il mondo e molto spesso gli utenti mantengono vecchi modelli per anni invece di comprarne di nuovi. Ecco perché l’azienda ha immaginato questa furba trovata. Anche se l’iPhone 15 e l’iPhone 14 saranno ancora disponibili, chi vorrà comprare uno degli iPhone tolti dal mercato dovrà cercarli su Amazon o altri rivenditori online non ufficiali.

Intanto, la nuova serie iPhone 16, con l’iPhone 16 Pro in testa alle vendite, sta mantenendo abbastanza alte le vendite.

Il possibile motivo dietro la scelta

Sebbene Apple non abbia fornito motivazioni chiare riguardo a questo misterioso ritiro, una spiegazione plausibile riguarda l’introduzione della nuova intelligenza artificiale Apple Intelligence. Questa funzionalità, che arriverà su pochi modelli selezionati tramite aggiornamento software, potrebbe spingere l’azienda a voler focalizzare le vendite sui più costosi iPhone 16. In questo modo, i consumatori sarebbero incentivati a preferire i nuovi modelli per poter usufruire di questa tecnologia avanzata.

C’è da dire che, almeno per ora, l’Apple Intelligence non è ancora disponibile in molte parti del mondo, il che lascia un piccolo amaro in bocca ulteriore nei clienti.

Una decisione che fa discutere

La decisione di Apple di ritirare i modelli recenti, come l’iPhone 15 Pro Max, sembra più una strategia per spingere i consumatori verso l’acquisto dei nuovi e costosi iPhone 16, piuttosto che una reale innovazione tecnologica. In questo modo, l’azienda forza i clienti a spendere di più, incrementando i propri profitti a scapito delle esigenze degli utenti. Una mossa discutibile che solleva dubbi sulla vera priorità di Apple: l’innovazione o il guadagno?

Apple ha certamente creato scompiglio con questa scelta, ovviamente conseguenza di una spietata strategia di marketing. Se da un lato molti fan potrebbero sentirsi delusi, dall’altro c’è chi apprezza la continua innovazione dell’azienda. Ma la vera domanda è: questo cambiamento spingerà davvero gli utenti verso i modelli più costosi? O farà perdere acquirenti al colosso? Anche se questo è molto improbabile, vista l’alta fidelizzazione, non si può mai sapere. Solo il tempo dirà se questa mossa sarà vincente per Apple o se creerà insoddisfazione tra i suoi fedeli clienti.

