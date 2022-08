Andrea Crespi nuovo Presidente di Hyundai Italia

Andrea Crespi è il nuovo Presidente di Hyundai Italia. È la prima volta che, nel nostro mercato, il ruolo di Presidente Hyundai viene ricoperto da un manager italiano.

Andrea Crespi ha dichiarato: “Sono onorato di ricevere questo incarico e ringrazio l’azienda per questa nuova opportunità. Intraprendo la nuova sfida con la passione e l’impegno di sempre. Il mio obiettivo sarà quello di rafforzare la crescita di Hyundai sul nostro mercato, esprimendo tutto il suo potenziale, con particolare attenzione alle soluzioni di mobilità elettrificata per tutti i nostri clienti”.

Entrato in Hyundai nel 2013 in qualità di Direttore Generale, grazie alla sua notevole esperienza, il brand automobilistico coreano ha consolidato la sua posizione sul mercato italiano, per quote e volumi, un risultato frutto anche di una strategia di posizionamento coerente con la filosofia del marchio e di una gamma prodotti costantemente aggiornata.

Andrea Crespi, romano, è laureato in economia all’Università La Sapienza.

Nel 1995 entra nel business automotive, in Ford ha ricoperto diversi incarichi e ruoli con una responsabilità crescente, dall’after sales alle vendite, fino al marketing, nel suo curriculum figurano anche diversi incarichi a livello internazionale, per quattro anni è stato nell’headquarter Ford Europa, in Germania.

Hyundai è l’unico costruttore a offrire cinque differenti tipologie di alimentazioni sostenibili:

elettrica;

full hybrid;

mild-hybrid;

plug-in hybrid;

idrogeno.

In Italia la sua rete commerciale vanta ben 115 concessionarie, il 90% delle Hyundai commercializzate nel nostro paese, sono state disegnate, sviluppate e costruite in Europa.

Con oltre 120 mila dipendenti e 8 stabilimenti produttivi, secondo la classifica “Best Global Brand 2021” di Interbrand, Hyundai è al 35° posto assoluto tra i maggiori brand del mondo.