Quanto guadagna Andrea Cozzolino? Biografia e stipendio dell’europarlamentare del Pd

Quanto guadagna Andrea Cozzolino? Una domanda questa che in molti si saranno fatti visto che il nome dell’europarlamentare del Partito Democratico è stato tirato in ballo, anche se lui non è indagato, per quanto riguarda la vicenda Qatargate visto l’arresto del suo assistente parlamentare Francesco Giorgi.

In merito all’inchiesta che si è abbattuta come uno tsunami su Bruxelles, è bene riportare le parole di Cozzolino che ha voluto fare chiarezza in merito alla sua posizione: “Sono del tutto estraneo alle indagini: non sono indagato, non sono stato interrogato, non ho subito perquisizioni né è stato sigillato il mio ufficio”.

Detto questo, l’esponente del Pd che ricopre l’incarico di presidente della delegazione per le relazioni con i Paesi del Maghreb, stando a quanto scrive il Fatto Quotidiano è “sospettato di aver avuto contatti con i Servizi del Marocco”.

Per il Sole 24 Ore inoltre “il terzo uomo dell’inchiesta belga sul Qatargate, accanto ad Antonio Panzeri e Francesco Giorgi, sarebbe l’eurodeputato del Pd Andrea Cozzolino”, tanto che “si starebbe andando verso una richiesta di revoca dell’immunità”.

Sempre sul Sole 24 Ore è riportato che a inguaiare l’europarlamentare sarebbero state le confessioni di Giorgi, che “avrebbe anche detto di sospettare che Marc Tarabella e Andrea Cozzolino, europarlamentari socialisti, hanno preso soldi tramite Antonio Panzeri”.

Vediamo allora quanto guadagna Andrea Cozzolino, dando uno sguardo allo stipendio e alla biografia dell’europarlamentare ora finito sulle pagine di tutti i giornali per la vicenda Qatargate.

La biografia di Andrea Cozzolino

Nome: Andrea Cozzolino

Data di nascita: 3 agosto 1962

Luogo: Napoli

Famiglia: sposato con tre figli

Istruzione: diploma di liceo Scientifico

Lavoro: politico

Partito: Pd, in precedenza ha militato nel Pci e poi nel Pds e nei Ds

Ruolo: europarlamentare in carica dal 2009, in passato assessore regionale in Campania all’Agricoltura e alle Attività Produttive

Lo stipendio e i guadagni

Andrea Cozzolino è al suo terzo mandato come europarlamentare; in virtù di questo ruolo sommando le varie voci riceve uno stipendio tra i 16.000 e i 19.000 euro al mese, con l’importo che può variare a seconda della frequenza con cui ha partecipato alle sedute.

A questi vanno aggiunti fino a 24.526 euro al mese per pagare i vari portaborse che, in alcuni casi, sono anche dieci per un solo eurodeputato. Scaduta la legislatura, c’è un’indennità di fine mandato che è pari a un mese di stipendio per ogni anno della durata del suo incarico di eurodeputato.

Prima del suo approdo al Parlamento europeo, è stato dal 2000 al 2009 consigliere regionale in Campania ricoprendo durante il suo secondo mandato in Regione l’incarico di assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive.

TABELLA RIASSUNTIVA EMOLUMENTI LORDI CONSIGLIERI REGIONALI ANNO 2017 Fonte Consiglio regionale Campania

Stando a una tabella prodotta dal Consiglio regionale della Campania relativa al 2017, in quel periodo un consigliere regionale senza incarichi percepiva in totale uno stipendio lordo da 11.000 euro al mese, mentre un assessore arrivava a 12.855 euro.