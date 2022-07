Amazon Warehouse: offerte, cos’è, perché conviene

Con Amazon Warehouse è possibile acquistare dei prodotti usati come nuovi, risparmiando di gran lunga sul prezzo. Poi, con il Prime Day 2022 in arrivo - previsto per il 12 e 13 luglio - saranno tantissimi gli sconti disponibili anche nel catalogo di prodotti Amazon Warehouse.

Prima di scoprire cos’è Amazon Warehouse, come funziona e perché conviene, ricordiamo che per usufruire degli sconti è necessario essere iscritti ad Amazon.

In occasione del Prime Day, infatti, Amazon ha previsto:

da oggi fino alle 23:59 dell’11 Luglio: -10% extra su una selezione di articoli premium Amazon Warehouse;

dal 12 al 13 luglio: in occasione del Prime Day 2022, invece, gli iscritti ad Amazon Prime potranno godere di uno sconto extra del 20% su una selezione di prodotti Amazon Warehouse.

Gli sconti sul prezzo visualizzato nella pagina di ciascun prodotto saranno applicati direttamente al carrello d’acquisto.

Amazon Warehouse: cos’è e come funziona

Amazon Warehouse permette di acquistare articoli usati, di seconda mano o semplicemente con confezione aperta a prezzi scontati. Il servizio, nonostante sia per articoli usati, permette di mantenere tutti i vantaggi Amazon per le spedizioni, l’assistenza clienti e il diritto di reso. Si tratta di un servizio di sconti su articoli usati per i prodotti più richiesti come, per esempio, gli accessori tecnologici a partire da tablet, smartphone, laptop ma anche piccoli elettrodomestici per la cucina e la casa e molti altri prodotti e accessori utili per la vita quotidiana.

Utilizzando Amazon Warehouse è possibile ottenere un prodotto testato e funzionante e allo stesso tempo aiutare l’ambiente, grazie al riciclo degli oggetti. Ogni prodotto viene testato prima di essere messo in vendita e vengono fornite delle descrizioni dettagliate sulle condizioni in cui si trova il prodotto per agevolare ogni decisione sull’acquisto da parte degli utenti.

Dopo aver testato le condizioni e sottoposto i prodotti ai controlli di qualità, Amazon attribuisce una condizione specifica a ogni articoli. In base al controllo, quindi, viene assegnata una delle quattro valutazioni per descrivere le condizioni generali del prodotto: “Come nuovo”, “Ottime condizioni”, “Buone condizioni” e “Accettabile”.

Le condizioni generali del prodotto

Una volta individuato, all’interno del catalogo, il prodotto che si vuole acquistare è consigliabile controllare direttamente dalla pagina del prodotto le sue condizioni generali prima di procedere con l’acquisto. In particolare sarà possibile trovare queste valutazioni:

Usato - Come nuovo: quando nella scheda del prodotto si trova questa valutazione si intende che l’articolo è in perfette condizioni, ma l’imballaggio può riportare qualche danno. Il prodotto funziona perfettamente ed è completo di tutti gli accessori;

Usato - Ottime condizioni: in questo caso l’articolo è in ottime condizioni, dovute a un utilizzo limitato nel tempo, e tutte le funzionalità sono integre. Questo però può riportare difetti estetici superficiali e l’imballaggio potrebbe risultare danneggiato o essere stato sostituito. Inoltre alcuni accessori non essenziali potrebbero mancare; in questo caso tutti gli elementi mancanti saranno elencati nella descrizione del prodotto, per garantire un acquisto consapevole;

Usato - Buone condizioni: quando un articolo viene valutato in buone condizioni questo mostra segni di utilizzo moderato, ma tutte le sue funzionalità sono integre. In particolare l’articolo potrebbe riportare dei difetti estetici superficiali come piccoli graffi e l’imballaggio potrebbe essere danneggiato o essere stato sostituito. In questo caso alcuni accessori non essenziali potrebbero mancare e potrebbe essere necessario acquistare separatamente gli accessori per poter iniziare a utilizzare il prodotto. Tutti gli elementi mancanti sono elencati nella descrizione del prodotto;

Usato - Condizioni accettabili: in questo ultimo caso, l’articolo può presentare chiari segni di usura sebbene conservi le sue principali funzionalità. È possibile che l’articolo presenti difetti estetici o mostri segni di un precedente utilizzo come graffi, ammaccature o segni di usura su angoli e bordi. L’imballaggio potrebbe risultare danneggiato o sostituito e potrebbero mancare componenti o pezzi di ricambio. Inoltre potrebbe essere necessario acquistare separatamente gli accessori per poter iniziare a utilizzare il prodotto. Tutti gli elementi mancanti saranno elencati nella descrizione del prodotto.

Amazon Warehouse: reso e garanzia legale

Tutti i prodotti acquistati tramite Amazon Warehouse sono coperti dalla Politica di reso Amazon, quindi come per tutti gli altri acquisti effettuati sulla piattaforma di e-commerce se non si è soddisfatti del prodotto è possibile utilizzare la procedura di reso. A differenza, però, degli altri prodotti quelli di Amazon Warehouse potrebbero essere degli unicum e quindi non sempre sarà possibile effettuare la sostituzione del prodotto.

Il catalogo, infatti, cambia molto rapidamente e un prodotto disponibile potrebbe non esserlo dopo pochi minuti.

Infine, per quanto riguarda la garanzia legale: tutti i prodotti Amazon Warehouse sono coperti da garanzia legale per un anno, quindi se il tuo prodotto si rivela difettoso, dopo il periodo di reso, Amazon metterà a disposizione un servizio di riparazione e, qualora la riparazione non fosse possibile, sarà emesso un rimborso in accordo con le politiche di reso Amazon.

Il servizio Amazon Warehouse è davvero conveniente perché con uno sconto del 30% è possibile acquistare un prodotto usato, mantenendo però tutte le garanzie e le comodità degli acquisti Amazon, prima fra tutti la policy sui resi. Inoltre utilizzando questo servizio è possibile aiutare l’ambiente favorendo il riciclo di oggetti funzionanti, anche se usati e di seconda mando, piuttosto che acquistando nuovi prodotti.

