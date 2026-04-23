Tra i prodotti che compongono l’ecosistema Amazon più di successo, non si possono non menzionare le Fire Stick. Si tratta di piccoli dispositivi da inserire sul retro del televisore per trasformare la propria esperienza di intrattenimento domestico, con decine di app da scaricare e il massimo della qualità di visione disponibile.

Proprio in queste ore, l’azienda di e-commerce numero uno al mondo ha annunciato ufficialmente l’arrivo di una nuova versione della sua Fire TV, ancora più potente e compatta. Pensata per essere portata con sé ovunque, ha dimensioni ridotte del 30% rispetto alla generazione precedente. Ma quali sono le novità?

Le caratteristiche della nuova Fire TV

La Fire TV Stick HD di ultima generazione targata Amazon è un potente dispositivo che può essere alimentato direttamente dalla porta USB della TV, usando il cavo USB-C incluso nella confezione. Non dovendo più avere un adattatore da parete pronto all’uso, l’installazione è assai più semplici.

In termini di velocità, Amazon afferma che questa Fire TV è il 30% più veloce rispetto alla generazione precedente, così da poter accenderla e aprire le app in pochi secondi. Nei prossimi mesi, verrà introdotta una nuova funzione chiamata Schermo adattivo. A cosa serve? A rendere testo, menu e contenuti facili da vedere e da consultare sul proprio schermo.

Dopo averla attivata, anche gli elementi più piccoli aumentano di dimensione e offrono un’esperienza di navigazione semplificata. Sono state introdotte poi nuove categorie, per trovare in pochi clic film, serie TV, contenuti in diretta e sport. Tutti i servizi di streaming saranno riuniti in un unico contenuto, per prestazioni più rapide.

Infine è stato inserito un hub dedicato completamente al calcio, con informazioni in tempo reale su dove giocherà la propria squadra del cuore la prossima partita e con informazioni aggiornate sui canali in cui verranno trasmessi gli eventi in diretta.

Quanto costa la nuova Fire TV

Non ancora in vendita ufficialmente, la nuova Fire TV Stick HD di Amazon è da oggi disponibile in preordine tramite la pagina dedicata sul portale di e-commerce. Il prezzo di vendita è di 49,99 euro, con la spedizione gratuita e il reso incluso.

È compatibile con tutti i televisori in alta definizione che hanno l’HDMI e supportano la visione in 1080p o 720p a 60/50 Hz. All’interno della confezione troverai la Fire TV Stick HD, il telecomando con supporto vocale per Alexa, il cavo di alimentazione, 2 batterie AAA e la guida rapida. La prolunga HDMI è invece disponibile separatamente.