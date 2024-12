Allerta vento meteo oggi 23 dicembre, Regioni e zone dove c’è l’allarme

I migliori software per far crescere la tua attività nel 2025

Allerta vento meteo oggi 23 dicembre, la Protezione Civile ha diffuso il bollettino delle Regioni interessate con buona parte del Centro-Sud dell’Italia che sarà oggetto di piogge e forti raffiche.

Tutta colpa della perturbazione atlantica che non risparmierà anche la Lombardia dove la Regione ha emanato un’allerta meteo parlando di piogge, neve e venti che potrebbero superare anche gli 80 km/h.

In generale sarà un Natale freddo e piovoso specie sul versante Adriatico, mentre sul Tirreno dovrebbe far capolino il sole; non mancherà la neve poi su tutto l’arco alpino e appenninico, anche a quote collinari.

Vediamo allora nel dettaglio il bollettino meteo oggi di lunedì 23 dicembre emesso dalla Protezione Civile, dando uno sguardo a quali sono le Regioni dove è scattata anche l’allerta vento.

Meteo oggi 23 dicembre: il bollettino

Questo è il bollettino meteo in Italia di oggi lunedì 23 dicembre emesso dalla Protezione Civile.

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo : Bacino Basso del Sangro

: Bacino Basso del Sangro Basilicata : Basi-A2, Basi-D, Basi-C

: Basi-A2, Basi-D, Basi-C Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Molise : Litoranea

: Litoranea Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo : Bacino Basso del Sangro

: Bacino Basso del Sangro Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Campania : Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento Marche : Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

: Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4 Molise : Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea

: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea Puglia : Gargano e Tremiti

: Gargano e Tremiti Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Come si può vedere oggi è prevista un’allerta gialla meteo su buona parte delle Regioni del Centro-Sud, in particolare soprattutto in Sicilia e Calabria, ma anche il versante adriatico sarà colpito dal maltempo.

Allerta vento oggi

Come riportato dalla Protezione Civile, la perturbazione di origine nord-atlantica che in precedenza ha interessato le Regioni del Centro-Nord si è spostata ora verso Sud, estendendo i fenomeni con precipitazioni, anche nevose, fino a bassa quota e un’intensificazione della ventilazione dai quadranti occidentali.

L’allerta vento così è scattata in diverse Regioni: venti da forti a burrasca nord-occidentali sulla Sardegna, con raffiche fino a burrasca forte o tempesta sull’Isola in estensione dalle prime ore di oggi lunedì 23 dicembre, a Molise e Abruzzo, specialmente sui settori costieri, a Campania, Basilicata e Puglia e forti mareggiate lungo le coste esposte.

Dal primo pomeriggio di oggi lunedì 23 dicembre si prevede il persistere di venti da forti a burrasca nord-occidentali, con raffiche fino a burrasca forte, su Sicilia e Calabria dove si segnalano possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Anche in Lombardia la Regione ha fatto sapere che oggi attesa “ventilazione diffusa da moderata a forte anche a carattere di foehn per tutta la giornata, con fase acuta tra la notte e il mattino dove localmente le velocità di raffica potranno superare gli 80 km/h; si segnala inoltre una nuova intensificazione prevista dal tardo pomeriggio. Rinforzi più insistenti su Nordovest, fascia alpina e pianura occidentale”.