Allerta meteo (gialla e arancione) in queste Regioni, arrivano temporali e nubifragi

Temporali e nubifragi in arrivo, a interrompere nuovamente l’ondata di caldo. L’imminente arrivo dell’autunno sarà segnato da forti fenomeni meteorologici, potenzialmente pericolosi per quanto riguarda le piogge, che saranno intense e abbondanti. Di seguito le allerte meteo gialle e arancioni emanate dalla Protezione civile sulle Regioni italiane.

Lombardia

La Lombardia è tra le Regioni più a rischio per quanto riguarda le condizioni meteorologiche; infatti, il bollettino della Protezione civile ha evidenziato diverse allerte che riguardano l’arrivo di temporali e nubifragi. In particolare, si evidenzia un’allerta arancione per il rischio temporali sulle seguenti zone:

Alta pianura orientale;

Pianura centrale;

Laghi e Prealpi orientali;

Orobie bergamasche.

Segue una seconda allerta arancione che riguarda il rischio idrogeologico e interessa:

Valchiavenna;

Laghi e Prealpi Varesine;

Lario e Prealpi occidentali;

Orobie bergamasche.

Non solo, la Lombardia è interessata anche da un’allerta gialla per il rischio idraulico nelle seguenti aree:

Pianura centrale;

Laghi e Prealpi Varesine;

Lario e Prealpi occidentali;

Orobie bergamasche;

Nodo Idraulico di Milano.

L’allerta diventa gialla per il rischio temporali su:

Bassa pianura centro-occidentale;

Valchiavenna;

Media-bassa Valtellina;

Laghi e Prealpi Varesine;

Valcamonica;

Appennino pavese;

Lario e Prealpi occidentali;

Bassa pianura orientale;

Bassa pianura centro-orientale;

Bassa pianura occidentale;

Nodo Idraulico di Milano.

Le seguenti zone, invece, sono interessate da un’allerta gialla per il rischio idrogeologico:

Alta pianura orientale;

Pianura centrale;

Media-bassa Valtellina;

Valcamonica;

Laghi e Prealpi orientali;

Nodo Idraulico di Milano.

Abruzzo

L’Abruzzo non ha allerte arancioni, ma un’allerta gialla per il rischio temporali e un’allerta gialla per il rischio idrogeologico su:

Bacino dell’Aterno;

Marsica;

Bacino Alto del Sangro.

Trentino-Alto Adige

Il Trentino-Alto Adige presenta un’allerta gialla per il rischio idraulico e idrogeologico su Provincia Autonoma di Trento e Provincia Autonoma di Bolzano e un’allerta gialla per il rischio temporali sulla Provincia autonoma di Trento.

L’Emilia-Romagna è interessata da un’allerta gialla per il rischio temporali sulle seguenti aree:

Montagna emiliana centrale;

Montagna piacentino-parmense;

Alta collina piacentino-parmense;

Montagna bolognese.

Friuli-Venezia Giulia

Sul Friuli-Venezia Giulia insistono un’allerta gialla per il rischio temporali e un’allerta gialla per il rischio idrogeologico su:

Bacino di Levante/Carso;

Bacino montano del Tagliamento e del Torre;

Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia;

Bacino del Livenza e del Lemene.

Lazio

Un’allerta gialla per rischio temporali per il Lazio nelle seguenti aree:

Bacini di Roma;

Appennino di Rieti;

Bacino Medio Tevere;

Bacini Costieri Nord;

Bacino del Liri;

Bacini Costieri Sud;

Aniene.

Liguria

Sulla Liguria insiste un’allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico sui Bacini Liguri Marittimi di Levante.

Molise

Per quanto riguarda il Molise, la Protezione civile ha emanato un’allerta gialla per il rischio temporali, oltre a un’allerta gialla per il rischio idrogeologico per le seguenti aree:

Frentani - Sannio – Matese;

Alto Volturno - Medio Sangro.

Piemonte

Il bollettino della Protezione civile ha emanato un’allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico anche sul Piemonte, in particolare per:

Toce;

Val Sesia;

Cervo e Chiusella;

Pianura settentrionale.

Toscana

Allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico anche per la Toscana, nel dettaglio su:

Ombrone Gr-Medio;

Etruria;

Valdichiana;

Valdelsa-Valdera;

Valdarno Inf.;

Serchio-Garfagnana-Lima;

Ombrone Gr-Costa;

Arno-Casentino;

Serchio-Costa;

Arno-Valdarno Sup.;

Arno-Firenze;

Arno-Costa;

Bisenzio e Ombrone Pt;

Etruria-Costa Nord;

Etruria-Costa Sud;

Lunigiana;

Mugello-Val di Sieve;

Reno;

Romagna-Toscana;

Serchio-Lucca;

Valtiberina;

Versilia;

Fiora e Albegna;

Ombrone Gr-Alto;

Isole;

Fiora e Albegna-Costa e Giglio.

Umbria

Per l’Umbria la Protezione civile ha rilevato un’allerta gialla per il rischio temporali su:

Chiani – Paglia;

Nera – Corno;

Trasimeno – Nestore;

Chiascio – Topino;

Medio Tevere;

Alto Tevere.

Infine, un’allerta gialla per il rischio idrogeologico solo sul Medio Tevere.

Veneto

Per quanto riguarda il Veneto c’è un’allerta gialla per rischio temporali su diverse aree:

Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone;

Livenza;

Lemene e Tagliamento;

Alto Piave;

Adige-Garda e monti Lessini;

Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone;

Po;

Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige;

Piave pedemontano;

Basso Piave;

Sile e Bacino scolante in laguna.

Sardegna

Un’allerta gialla anche per la Sardegna, in particolare per il rischio idrogeologico su Logudoro.