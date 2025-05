Allarme truffe AI e deepfake, 5 trucchi immediati per riconoscerle subito

L’era dell’intelligenza artificiale è entrata nel suo vivo e ora anche le truffe in rete ne sono parte integrante. In particolare con la tecnica del deepfake, che dà modo di creare video o audio manipolati capaci di imitare una persona tramite tecniche avanzate e sempre più in grado di far cadere nella trappola vittime ignare.

Si va dalle clip false che ritraggono celebrità e influencer promuovere prodotti falsi a note audio che riproducono perfettamente la voce di un proprio familiare. L’obiettivo? Ottenere informazioni personali e dati bancari, così da dare il via alla truffa vera e propria. Ma c’è un modo per riconoscerle subito ed evitare così di cascarci? In realtà sì, oggi ti elenchiamo 5 campanelli d’allarme che dovresti sempre analizzare con cura per evitare conseguenze potenzialmente disastrose.

Truffe AI e deepfake, i 5 trucchi per riconoscerle subito A fornire le indicazioni utili per poter riconoscere le truffe realizzate tramite la tecnica del deepfake con l’AI è stata Kaspersky, una delle più note e affidabili aziende di cybersicurezza al mondo: Gli occhi e la bocca : osserva innanzitutto eventuali movimenti innaturali di occhi e bocca, per esempio le palpebre che sbattono in modo strano o le labbra che si muovono in maniera non sincronizzata alla voce;

: osserva innanzitutto eventuali movimenti innaturali di occhi e bocca, per esempio le palpebre che sbattono in modo strano o le labbra che si muovono in maniera non sincronizzata alla voce; Le ombre : spesso ci sono discrepanze tra la luce proiettata sul viso e quella dello sfondo, o anche solo ombre innaturali che dovrebbero trovarsi riflesse in un’altra direzione;

: spesso ci sono discrepanze tra la luce proiettata sul viso e quella dello sfondo, o anche solo ombre innaturali che dovrebbero trovarsi riflesse in un’altra direzione; La voce : fai attenzione a quello che viene detto, se noti toni robotici, tagli improvvisi o voci fuori campo, potrebbe trattarsi di audio manipolato per realizzare la truffa;

: fai attenzione a quello che viene detto, se noti toni robotici, tagli improvvisi o voci fuori campo, potrebbe trattarsi di audio manipolato per realizzare la truffa; I segnali visivi : spesso le clip realizzate con la tecnica del deepfake presentano pixel sfocati, movimenti innaturali del corpo o bordi frastagliati, tutti segnali di grave pericolo;

: spesso le clip realizzate con la tecnica del deepfake presentano pixel sfocati, movimenti innaturali del corpo o bordi frastagliati, tutti segnali di grave pericolo; La fonte: come per ogni altra truffa, anche in questo caso controlla con attenzione il mittente. Se l’indirizzo email è sospetto o il numero di telefono ha una provenienza estera, molto probabilmente alle spalle del contenuto c’è un hacker.