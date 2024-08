Aiuti fino a 1.100 euro al mese per sfollati e terremotati, approvato il decreto Ricostruzione

Convertito il decreto “Ricostruzione” che fissa gli importi degli aiuti diretti a sfollati e terremotati. L’importo massimo previsto è di 1.100 euro mensili, ma ecco tutti i dettagli degli aiuti previsti.

L’Italia è un Paese sempre più sottoposto a calamità naturali, come alluvioni e terremoti, diventa quindi necessario individuare gli aiuti per far fronte alle difficoltà che le famiglie si trovano a dover affrontare gli effetti di tali calamità.

L’ultima “crisi” è determinata dai movimenti sismici dei Campi Flegrei e proprio per coloro che hanno casa inagibile è previsto un importante aiuto, ma andiamo con ordine e vediamo chi può ricevere fino a 1.100 euro mensili per la casa inagibile.

Recupero post-calamità, aiuti in arrivo per sfollati e terremotati

Il decreto “Ricostruzione” convertito prevede norme per il recupero post-calamità, interventi di Protezione civile e organizzazione di grandi eventi internazionali. Infine, prevede con misure specifiche per l’area dei Campi Flegrei e per le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpite dalle recenti alluvioni.

Tra le misure previste dal decreto vi è un’accelerazione delle procedure di ristoro, inoltre sono prorogati gli incarichi del Commissario straordinario per la Ricostruzione in Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Tra le norme di rilievo vi sono quelle che escludono risarcimenti per il danneggiamento di beni mobili non registrati, viene, invece, riconosciuto un contributo per completare il processo di ricostruzione dopo il sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009, esclusi gli immobili abusivi.

In caso di danneggiamento a beni mobili viene riconosciuto un contributo forfettario determinato in base al numero e alla tipologia di vani presenti nell’immobile danneggiato. Il contributo è massimo di 3.200 euro per la cucina, massimo 700 euro per le altre camere, ma in nessun caso alla singola famiglia può essere riconosciuto un contributo superiore a 6.000 euro.

Sostegno mensile fino a 1.100 euro per le famiglie dei Campi Flegrei

Fissati anche i contributi per i Campi Flegrei interessati negli ultimi mesi da veri e propri sciami sismici. La prima notizia importante è che anche per i Campi Flegrei sarà nominato un Commissario straordinario. Sono, inoltre, previsti contributi mensili per le famiglie le cui abitazioni sono state dichiarate inagibili.

Il contributo economico è fissato in base al numero dei componenti del nucleo, la misura minima è di 400 euro mensili, con un importo massimo di 900 euro.

Ulteriori 200 euro mensili possono essere riconosciuti per ogni soggetto, presente nel nucleo familiare, over-65 o con disabilità con percentuale di invalidità non inferiore al 67%.

La Campania deve inoltre adottare misure idonee a evitare nuove costruzioni nell’area dei Campi Flegrei. In caso di inadempienza, il Consiglio dei Ministri esercita il potere sostitutivo vietando il rilascio di titoli edilizi.

Bocciati tutti gli emendamenti finalizzati a bloccare i mutui e le tasse a chi è stato sgomberato, per dare la possibilità di intervenire sulle abitazioni private per renderle antisismiche.

Nel decreto Ricostruzione convertito anche misure per la Fondazione “Milano Cortina 2026” (Olimpiadi invernali) che non ottiene la qualifica di organismo di diritto pubblico, di conseguenza le attività non sono disciplinate da norme di diritto pubblico.

