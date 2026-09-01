Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Agosto a Piazza Affari. Saipem vola, Stellantis perde metà del valore nel 2026

Stefano Vozza

1 Settembre 2026 - 14:59

Facciamo un recap delle performance di Borsa nell’ultimo mese d’estate segnato dalle ferie per milioni di investitori

Agosto a Piazza Affari. Saipem vola, Stellantis perde metà del valore nel 2026
Aggiungi Money.it come
Fonte preferita su Google

Tra un evento e un altro, tra mille impegni e faccende siamo giunti ai due terzi del 2026. Il tempo di riprendere confidenza con la routine di tutti i giorni e sarà autunno prima e poi, una lunga maratona pre-festività di fine anno.
In Borsa i calcoli si fanno sul medio-lungo termine, ma anche il timeframe mensile si presta bene ai check-up di breve. Vediamo quindi com’è andato agosto per i principali 40 titoli del FTSE Mib. Anticipiamo solo che c’è stato un 9,00% in 1 mese e 90% in 1 anno per il titolo di Borsa che a Milano molti stanno comprando. Si tratta di Saipem.

leggi anche

FTSE MIB, azioni Ferrari le più amate dagli analisti. Ma STM e Leonardo hanno fino al 50% di potenziale
FTSE MIB, azioni Ferrari le più amate dagli analisti. Ma STM e Leonardo hanno fino al 50% di potenziale

Uno sguardo ai mercati azionari mondiali

Partiamo da una panoramica delle performance sui principali mercati azionari mondiali (fonte: JustETF). Sulla distanza YTD il FTSE All-World segna un +15,73%, un valore che al netto di inevitabili scostamenti rispecchia il trend tanto tra i mercati sviluppati che emergenti.

A livello settoriale, invece, tra i peggiori performer mondiali ’26 troviamo in primis i beni voluttuari (–0,81%) e le TLC (–2,69%). Peggio fanno i comparti dei servizi di pubblica utilità (–6,66%), dei beni di prima necessità (–8,73%) e la salute (–8,96%). I best performer da inizio anno spaziano dal +14,06% del settore finanza al +38,91% dell’energia. Nel mezzo incontriamo il +15,92% dell’industria, il +22,70% delle materie prime e il +26,64% del settore informatica.

leggi anche

Oltre 90% da inizio anno. È il momento giusto per comprare il titolo Saipem?
Oltre 90% da inizio anno. È il momento giusto per comprare il titolo Saipem?

I peggiori titoli di agosto e da inizio anno a Piazza Affari

Veniamo a Piazza Affari e soffermiamoci sul timeframe mensile e annuale (fonte: Investing). Il FTSE Mib (52.612 punti) si distingue per il buon trend YTD tra le economie più sviluppate a +17,06% mentre segna +26,09% e +83,64% sulle distanze 1Y e 3Y.

Su base mensile, ad agosto non ci sono stati crolli traumatici tipo quelli in doppia cifra. Il “peggiore” è stato Fincantieri con il suo –7,86%, mentre meno peggio hanno fatto Leonardo (–6,17%) ed STMicroelectronics (–5,80%). Poi tutti gli altri cali sono rimasti contenuti entro il 5%, tipo Stellantis a –4,15%, Tenaris e Monclear a –4,05%, Enel a –3,86% ed Invit a –3,74%. Si tratta di ribassi assolutamente ordinari, “trascurabili” considerato il timeframe mensile e l’asset per natura ad elevatissima volatilità.
Non altrettanto possiamo dire sulla distanza a 8 mesi (YTD), dove sul –49,73% di Stellantis c’è poco da dire, anche perché fa –71,69% sul 3Y.

Rispetto ai massimi del ’24 il titolo ha perso più dell’80%, una debacle senza attenuanti frutto di più cause messe assieme. In primis è una questione di settore auto europeo in profonda crisi, complice il difficoltoso (o fallimentare?) passaggio all’elettrico e una concorrenza asfissiante dei marchi cinesi che logora i margini. A ciò si aggiungono le cause prettamente aziendali, tipo il free cash flow STL decisamente negativo e un flusso di risultati in miglioramento sì, ma con qualità discutibili.

Andando oltre incontriamo 8 titoli con il segno rosso davanti. Si tratta di Fincantieri (–25,21%), Inwit (–21,56%), Buzzi Unicem (–21,04%), Monclear (–14,22%), Amplifon (–11,89%), Cucinelli (–10,77%), Italgas (–7,86%) ed Hera (–5,17%). Molti di essi sono in perdita anche a 3Y e, soprattutto, colpisce il fatto che nessuno appartenga all’universo finance in senso lato. Quando il listino milanese vola, i cavalli vincenti sono per la maggior parte tra i titoli bancari, finanziari e assicurativi. In questo caso, tutti su tutti.

leggi anche

7 titoli da dividendo selezionati da Bank of America e da mettere in portafoglio a settembre
7 titoli da dividendo selezionati da Bank of America e da mettere in portafoglio a settembre

9,00% in 1 mese e 90% in 1 anno per il titolo di Borsa che a Milano molti stanno comprando

Di contro il colere verde, quello dei rialzi, domina il mese appena archiviato e il recente passato, fossero gli 8 mesi del ’26 come il timeframe a 1 o 3 anni.

Ad agosto molte azioni si sono fermate entro il +5% di crescita sull’ultimo valore di luglio. A titolo di esempio, è stato il caso di Banca MPS (+0,03%), Hera (+0,53%), Avio (+1,34%), Nexi (+3,80%), Unipol (+4,25%). Solo 7 titoli su 40, invece, sono saliti oltre il 5% a partire da Azimut e Diasorin che si sono fermati, nell’ordine, a +5,50% e a +5,59%. Meglio è andata a chi “scommesso” su Poste Italiane (+6,03%), Telecom (+6,57%), Ferrari (+7,17%), Lottomatica (+8,26%) e, regina del mese, Saipem a +9,00%.

Quest’ultima a dire il vero sta facendo benissimo da tempo, visti i rialzi YTD, a 1Y e a 3Y pari, nell’ordine, a +88,25%, +89,50% e a +204,13%. Tuttavia, la best performer da inizio anno è STMicroelectronics, che segna guadagni pari a +91,46% e +86,56% sull’YTD e 1Y, mentre fa –1,14% sul 3Y.

Ora ritorniamo al timeframe YTD, cioè da gennaio ad oggi, e vediamo quali altri titoli occupano le migliori posizioni dopo STM e Saipem. È il caso anzitutto di Mediobanca (+57,77%), Telecom (+52,51%), Tenaris (+44,94%), Eni (+44,39%) e Prysmian (+39,15%). Andando oltre ci sono Unipol (+37,19%), Poste (+29,38%), Banca MPS (+26,75%), Generali (+24,67%), Mediolanum (+23,53%), Banco BPM (+23,50%) e Banca BPER (+22,88%). Come volevasi dimostrare, molte delle aziende in buona salute appartengono all’universo finance.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Piazza Affari
# Borsa Italiana
# STMicroelectronics
# Saipem
# Stellantis
FT logo

Non trarre conclusioni errate dai rendimenti dei titoli del Tesoro USA

I rendimenti dei Treasury salgono, ma non per timori su debito, inflazione o (…)

28 agosto 2026

Boom di investimenti in difesa ma per l’Europa benefici economici inferiori alle attese. Brutte notizie anche per le azioni

Se i prezzi delle azioni del settore della difesa stanno lanciando un (…)

19 agosto 2026

Gucci abbassa i prezzi. Sarà la strategia vincente per il titolo Kering?

Kering sfida LVMH puntando sull’efficienza. Ecco cosa sta cambiando nel (…)

10 agosto 2026

Dalle valutazioni estreme alla correzione. Cosa sta guidando il repricing degli asset?

Gli investitori stanno finalmente mostrando segni di stanchezza verso le (…)

3 agosto 2026

«La mia vita è rovinata». Investitori in preda al panico dopo lo scoppio della bolla AI

Il crollo della bolla AI travolge il Kospi, mentre gli investitori retail (…)

30 luglio 2026

Quando la finanza pesa più dell’economia reale. L’America sta ripetendo gli errori del 2008?

La ricchezza mondiale cresce, ma è sempre più sganciata dall’economia reale. (…)

24 luglio 2026

Selezionati per te

Conviene aderire all'OPAS di Poste su TIM? Il calcolo da fare per capire se ti conviene

Piazza Affari

Conviene aderire all’OPAS di Poste su TIM? Il calcolo da fare per capire se ti conviene
7 azioni italiane che possono continuare a crescere anche con un PIL sotto l'1% fino al 2028

Piazza Affari

7 azioni italiane che possono continuare a crescere anche con un PIL sotto l’1% fino al 2028

Correlato

Oltre 90% da inizio anno. È il momento giusto per comprare il titolo Saipem?

Piazza Affari

Oltre 90% da inizio anno. È il momento giusto per comprare il titolo Saipem?