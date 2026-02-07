Addio Svizzera e Norvegia, la prima città al mondo per tenore di vita è in Brasile

È difficile trovare classifiche sulla vita nei vari Paesi del mondo che non vedono la Norvegia e la Svizzera alle prime posizioni, eppure c’è sempre l’eccezione che conferma la regola. Le ultime notizie sul tenore della vita globale vedono al primo posto una città del Brasile, dove si vive meglio di ogni altro posto. È infatti São José dos Campos, nell’entroterra di San Paolo, ad aver ricevuto il livello platino della certificazione ISO 37125, che valuta a livello internazionale la qualità della vita e la sostenibilità delle città.

Il più alto riconoscimento va così a una città brasiliana, che spicca per attenzione ambientale, sociale e governativa. Ovviamente, il Brasile è pieno di meraviglie e ricchezze, ma stupisce un po’ che la certificazione platino non sia andata a qualche città nordica o svizzera, da sempre rinomate per l’elevata qualità della vita e la felicità dei cittadini. Ovviamente entrambi i Paesi continuano ad avere livelli degni di nota, ma l’impegno del governo brasiliano ha dato i suoi frutti, portando a São José dos Campos lo standard più alto del mondo.

La città brasiliana che ha il più alto tenore di vita del mondo

São José dos Campos ha ottenuto il livello platino della certificazione ISO 37125 ed è la prima a ricevere un simile riconoscimento. Questo significa che non ha eguali quanto a qualità della vita e sostenibilità, ma anche che garantisce nei vari parametri un livello decisamente avanzato. Le certificazioni non sono classifiche, ma vengono rilasciate soltanto a chi rientra in rigidi parametri valutativi. A tal proposito, vengono considerati i seguenti criteri (del settore ambientale, sociale e governativo):

emissioni di gas serra;

riforestazione;

gestione dei rifiuti;

uso di energia pulita;

salute;

istruzione;

sicurezza;

inclusione;

trasparenza pubblica;

efficienza amministrativa;

uso strategico dei dati.

Come spiegato all’Abnt (Associazione brasiliana degli standard tecnici) questi parametri vengono verificati mediante prove tecniche con risultati misurabili, che garantiscono una valutazione equa e riscontrabile. Di fatto, a São José dos Campos ci sono numerose iniziative in corso per il miglioramento della qualità della vita, tra cui il programma Carbon neutral city che punta all’azzeramento delle emissioni di gas serra entro il 2030.

Come si vive São José dos Campos

Potrebbe stupire che la città con il più alto tenore di vita sia in Brasile, ma una volta scoperto che si trova in questo Stato è del tutto logico che sia proprio São José dos Campos. La città si è da sempre distinta sotto più profili, tant’è che è stata riconosciuta tra le 25 migliori città brasiliane da una ricerca dell’Onu già nel 1999. Già 27 anni fa, infatti, São José dos Campos si distingueva per:

alto Pil pro capite;

alta aspettativa di vita;

buon livello delle infrastrutture;

sicurezza;

servizi offerti.

Anche dal punto di vista economico, la città di São José dos Campos eccelle particolarmente. Ospita il complesso spaziale maggiore dell’America Latina, ma anche importanti centri tecnologici, metallurgici e industriali. Dal punto di vista aerospaziale, peraltro, ha parecchi fiori all’occhiello. È proprio a São José dos Campos che troviamo le sedi di rinomati istituti quali il Departamento de ciência e tecnologia aeroespacial (Dcta), l’Istituto nazionale di ricerche spaziali del Brasile (Inpe), l’Instituto de estudos avançados (Ieav), l’Instituto de aeronáutica e espaço (Iae) e l’Instituto tecnológico de aeronáutica (Ita).

São José dos Campos accoglie inoltre le sedi di svariate multinazionali internazionali, tra cui per esempio Philips, Panasonic, Johnson & Johnson, General Motors, Petrobras ed Ericsson. Tecnologia e aerospazio non sono tutto, visto che la città non manca di ricchezze culturali, gastronomiche e artistiche, per non parlare di aree verdi e fauna. A livello generale, quindi, la città brasiliana ha tutte le carte in regola per far immergere turisti, residenti e persone che viaggiano per affari in un ambiente accogliente in tutto e per tutto.