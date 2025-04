Addio a questa popolare applicazione, dovrai disinstallarla

Dopo 20 anni calerà ufficialmente il sipario su Skype il prossimo 5 maggio. La famosa piattaforma di comunicazione tra meno di un mese sarà dismessa e tutti gli utenti, sia quelli che la utilizzano gratuitamente che quelli a pagamento, dovranno passare a Teams, sempre gestita da Microsoft o valutare alternative.

«Il 5 maggio 2025 Skype verrà ritirato. Questa modifica interesserà sia gli utenti Skype gratuiti che a pagamento. Gli utenti Skype hanno la possibilità di passare a Microsoft Teams Free, che offre molte delle funzionalità principali di chat e chiamata di Skype», si legge nella nota pubblicata dall’azienda.

Dopo il passaggio a Microsoft nel 2011 per 8,5 miliardi di euro, Skype ha perso man mano appeal e popolarità, schiacciata dalla concorrenza di altre piattaforme come Google Meet, Zoom ma anche dagli aggiornamenti di WhatsApp e Telegram.

Dagli anni d’oro al declino: la parabola di Skype

Nel 2003, gli imprenditori svedesi Niklas Zennström e Janus Friis lanciarono Skype con l’ambizione di rivoluzionare la comunicazione online. E ci riuscirono: grazie alla tecnologia VoIP, Skype rese possibile effettuare chiamate vocali e video via internet a costi accessibili, aprendo la strada a un nuovo modo di connettersi. In pochi anni l’app divenne uno degli strumenti di comunicazione più diffusi al mondo.

Il successo non passò inosservato. Nel 2005 eBay acquistò Skype per 2,6 miliardi di dollari, ma nel 2009 decise di cedere la maggioranza delle quote a un consorzio di investitori. Due anni dopo, nel 2011, Microsoft fece la sua mossa e comprò Skype per 8,5 miliardi di dollari, integrandolo nei propri servizi e decretando la fine di Windows Live Messenger.

Ma l’integrazione non fu priva di ostacoli. Con il tempo Skype cominciò a perdere terreno: problemi di performance, un’interfaccia poco intuitiva e, soprattutto, la rapida ascesa di concorrenti come WhatsApp, Zoom e Messenger ne minarono la popolarità. Da app di riferimento per le videochiamate, Skype divenne progressivamente una scelta di ripiego.

Uno degli errori strategici più discussi fu il tentativo, da parte di Microsoft, di integrare Skype direttamente in Windows. Nel 2015 l’app venne suddivisa in tre applicazioni distinte per chiamate, video e messaggistica su Windows 10: una frammentazione che confuse gli utenti e si rivelò un flop. L’anno successivo si tornò a un’unica versione basata sulla piattaforma UWP, poi abbandonata anch’essa.

Nel frattempo, lo scenario digitale si trasformava rapidamente. Le app di messaggistica si moltiplicavano, offrendo al loro interno funzionalità di videochiamata sempre più semplici ed efficaci. Skype, invece, faticava a tenere il passo. Nemmeno l’aggiunta di nuove funzioni – come Skype Clips o l’integrazione con l’AI Copilot – è riuscita a riportare la piattaforma ai fasti di un tempo.