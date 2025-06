Addio pesticidi grazie a questa incredibile scoperta italiana

I PFAS sono uno dei nemici peggiori dell’uomo e uno dei grandi problemi di questo preciso momento storico.

Queste sostanze vengono impiegate in moltissimi campi, dagli imballaggi alimentari, passando per i tessuti impermeabili, fino ad arrivare ai rivestimenti delle pentole. Spesso vengono utilizzate anche nei pesticidi, causando contaminazioni di suolo, acqua e prodotti alimentari che finiscono nelle nostre tavole.

Già questo dovrebbe farci preoccupare. Ma se aggiungiamo che queste sostanze sono praticamente indistruttibili e che possono causare notevoli danni alla salute, si intuisce come la questione non possa passare sotto traccia.

Ma per fortuna, grazie alle potenzialità della natura e a un gruppo di ricercatori italiani, i PFAS potrebbero diventare meno minacciosi. Scopriamo perché.

Una capacità incredibile confermata da successivi approfondimenti in laboratorio e che apre nuove promettenti strade per la bonifica di terreni altamente contaminati da PFAS e pesticidi.

Cosa sono i PFAS e perché sono estremamente pericolosi per l’uomo

Come già sottolineato in precedenza, i PFAS sono composti sintetici particolarmente resistenti al calore, all’acqua e all’olio e che sono noti anche come “sostanze chimiche permanenti”. Questo perché possono resistere per anni nel terreno, in acqua, e, purtroppo, all’interno dell’organismo umano.

Gli effetti nocivi dei PFAS sulla salute sono stati ampiamente dimostrati. Non per niente a partire dal 12 gennaio 2026 entrerà in vigore in Italia un nuovo limite di 20 nanogrammi per litro di PFAS nelle acque potabili ancora più severo rispetto a quello stabilito dall’Unione Europea.

Questo perché queste sostanze, come conferma un’ampia letteratura scientifica, possono causare problemi al fegato, al controllo del peso alla tiroide e all’apparato riproduttivo. Oltre a essere responsabili di alcune tipologie di tumore molto aggressive.