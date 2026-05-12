In un 2026 caratterizzato da mercati altalenanti, con il petrolio oltre i 100 dollari, tensioni internazionali che non accennano a diminuire e un’inflazione che continua a preoccupare le famiglie italiane, molti risparmiatori si trovano di fronte a un dilemma costante: dove allocare la liquidità in eccesso sui conti correnti che rendono quasi zero?

Dopo anni di rendimenti modesti sui titoli di Stato e una Borsa europea che fatica a tenere il passo di Wall Street, cresce l’interesse verso quelle società del risparmio gestito capaci di combinare crescita solida, espansione internazionale e una politica di remunerazione generosa verso chi investe direttamente nelle loro azioni.

Queste realtà stanno dimostrando di saper attirare capitali freschi anche in fasi di incertezza, grazie a reti di consulenti motivati, prodotti innovativi e una presenza sempre più forte fuori dall’Italia. Il piccolo investitore retail, che cerca non solo rivalutazione del capitale ma anche un reddito periodico visibile e prevedibile, guarda con attenzione a chi restituisce cassa sotto forma di dividendi elevati e programmi di riacquisto di azioni. [...]