Addio blackout e bollette alle stelle, come funziona la nuova piattaforma Enphase per la casa

Chi possiede un impianto fotovoltaico sa bene che una delle sfide più grandi è capire come sfruttare al meglio l’energia prodotta durante le ore diurne. In questa fase della giornata, soprattutto se i consumi sono bassi, i pannelli riescono a generare molta elettricità, ma la situazione cambia la sera, quando nelle abitazioni aumenta il fabbisogno energetico. Proprio per questo motivo in molti stanno adottando batterie di accumulo domestico.

Le abitazioni moderne si stanno trasformando in veri e propri micro-impianti intelligenti capaci di produrre e, al tempo stesso, ottimizzare e gestire l’energia in tempo reale. Gli stessi sistemi di accumulo stanno diventando sempre più avanzati, al punto che il mercato dell’energia sta entrando in una fase di progressiva indipendenza energetica per i consumatori.

Come l’ottimizzazione energetica riduce i costi in bolletta

L’installazione di un impianto fotovoltaico domestico da almeno 3 kW consente di risparmiare tra i 500€ e gli 800€ all’anno sulla bolletta della luce. Tuttavia, il vero cambio di passo per le finanze domestiche risiede nella capacità di azzerare la dipendenza dai prelievi nei momenti di maggior costo dell’energia.

L’adozione di architetture di gestione integrate consente di coordinare la produzione dei pannelli fotovoltaici con l’accumulo nelle batterie, riuscendo a indirizzare e ottimizzare ogni singolo chilowattora dove serve. In questo modo, l’energia prodotta durante le ore centrali della giornata non viene immessa in rete a prezzi sfavorevoli, ma viene stoccata per coprire i consumi serali e notturni.

Inoltre, la possibilità di attingere alle batterie durante l’uso simultaneo di più elettrodomestici ad alto assorbimento evita il superamento dei limiti contrattuali, sventando il rischio di eventuali distacchi. I sistemi moderni sono inoltre in grado di riconoscere la disponibilità energetica in tempo reale, attivando i dispositivi connessi solo quando c’è un surplus di produzione solare gratuita. In questo modo, l’energia viene erogata alla massima efficienza nell’arco dell’intera giornata.

Continuità elettrica e sistemi di accumulo: addio ai blackout

Il generale aumento delle temperature sta mettendo a dura prova la rete elettrica, causando soprattutto nel periodo estivo frequenti e spesso prolungati blackout. Oltre al disagio momentaneo, le improvvise interruzioni dell’erogazione causano danneggiamenti agli apparecchi collegati alla rete, dovuti soprattutto agli sbalzi di tensione.

Le recenti configurazioni di backup domestico consentono di isolare l’abitazione dalla rete esterna in caso di guasto o sovraccarico generale, creando una rete autonoma locale. Questo passaggio avviene in modo automatico e del tutto impercettibile, garantendo il funzionamento continuo dei circuiti essenziali anche in caso di blackout. Le soluzioni più moderne consentono di intervenire sia su impianti monofase sia su architetture trifase, garantendo una gestione flessibile anche per le abitazioni con fabbisogni complessi.

Tra le novità sul mercato rientra Enphase Energy, l’azienda ha lanciato anche nel nostro Paese una piattaforma energetica domestica del tutto integrata. Il servizio consente di evitare la frammentazione dei consumi collegando la produzione di energia solare con l’accumulo e la riserva energetica. In questo modo, l’energia autoprodotta viene canalizzata verso la ricarica per veicoli elettrici senza dispersioni, trasformando la gestione della casa in un unico ecosistema digitale interamente controllabile via app. L’elemento chiave dell’offerta dell’azienda è l’IQ System Controller 3 in abbinamento con il sistema di accumulo IQ Battery 5P, strumenti che permettono di trasformare la casa in una micro-rete autonoma.

Ricarica solare dell’auto con IQ EV Charger 2 di Enphase

Sempre più persone stanno passando alla mobilità elettrica, dotando le proprie abitazioni di sistemi di ricarica che spesso rappresentano una delle voci di maggiore assorbimento domestico. La possibilità di integrare la stazione di ricarica domestica all’interno dell’ecosistema solare consente di trasformare l’automobile in un’estensione dell’impianto di casa.

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Con il caricabatterie IQ EV Charger 2 di Enphase la gestione delle ricariche è ancora più efficiente. Il dispositivo è progettato per rilevare in tempo reale le variazioni nella produzione dei pannelli, avviando la ricarica dell’auto non appena si verifica un surplus solare di appena 1,4 kW. In questo modo si ottimizza l’uso dell’energia autoprodotta, azzerando i costi di ricarica prelevati dalla rete.