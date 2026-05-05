Periodicamente, circa due volte l’anno, Lidl torna a vendere il robot da cucina multifunzione amatissimo dagli italiani e che promette di non far rimpiangere il famoso Bimby.

Lo scorso 30 aprile il Monsieur Cuisine Compact è tornato nei supermercati della catena a un prezzo che sembrava un errore di stampa, 199,00 euro. Lunghe file e scaffali presi d’assalto, ma alcuni punti vendita lo hanno ancora a disposizione.

Considerando che i top di gamma superano abbondantemente la soglia dei 1.500 euro, l’analisi di questo fenomeno non può limitarsi a una fredda scheda tecnica. Dobbiamo chiederci cosa stiamo comprando davvero e, soprattutto, perché il leader di mercato Vorwerk continua a costare sette volte tanto.

La sfida: Monsieur Cuisine Compact vs. Bimby

Da un lato abbiamo il nuovo Bimby TM7, un gioiello di ingegneria che ha consolidato il primato di Vorwerk grazie a un display da 10 pollici, una silenziosità da record e un prezzo che ormai sfiora i 1.600 euro. Dall’altro, il ritorno prepotente del Monsieur Cuisine Compact di Lidl, riapparso sugli scaffali Lidl all’incredibile cifra di 199 euro.

Meglio l’AI e la precisione molecolare, o meno fronzoli e ingombro ridotto?. È davvero possibile che un settimo del prezzo offra oltre l’80% delle prestazioni?

Capacità

Il Monsieur Cuisine Compact gioca la carta della razionalizzazione. Con un boccale da 2 litri (1,5 L utili), si presenta come lo strumento perfetto per la cucina urbana perché compatto, solido, privo di fronzoli. Il confronto con il Bimby TM7 - gioiello di ingegneria che integra intelligenza artificiale predittiva e sensori biometrici - è brutale sul piano del volume: il leader di casa Vorwerk ha mantenuto la capacità di 2,2 litri ma ha ottimizzato la forma del boccale per una circolazione del calore ancora più uniforme. Tuttavia, per chi cucina per due persone o vive in spazi ridotti, il Compact di Lidl vince la sfida dell’ingombro. La sua maniglia centrale è un omaggio (o una copia strategica) all’ergonomia del Bimby e permette di svuotare il boccale con una sola mano, una comodità che nei vecchi modelli economici era un miraggio.

Meccanica e motore

Qui è dove il divario si fa abissale. Il Monsieur Cuisine Compact si ferma a 4.850 giri al minuto, si riesce a tritare ghiaccio, carne e verdure con efficacia, ma è una meccanica «tradizionale». Il Bimby TM7 ha introdotto un motore ancora più silenzioso e potente del predecessore, capace di superare i 10.700 giri con una stabilità impressionante.

Cosa cambia nel piatto? La differenza è nella texture. Se preparate una vellutata di porri o una crema pasticcera, il Compact vi darà un ottimo risultato domestico. Il TM7 vi darà una texture «seta», tipica dell’alta ristorazione, grazie alla capacità di polverizzare le fibre a livello microscopico. Se siete puristi della consistenza, il Compact vi sembrerà un passo indietro, mase siete persone pragmatiche che badano alla sostanza nutritiva e al sapore, i 199 euro di Lidl sono una vittoria schiacciante.

Calore

Il robot Silvercrest vanta un limite termico di 130°C, una scelta tecnica azzeccata per il mercato italiano, così da superare la fase di «lessatura» e di entrare nel regno della vera rosolatura.

Il TM7 risponde non solo con le alte temperature (che ora raggiungono i 170°C in modalità guidata), ma con i nuovi sensori di temperatura adattivi. Il Bimby di oggi «sente» se il cibo sta per attaccarsi e corregge la potenza in millisecondi. Il Monsieur Cuisine Compact non ha questa intelligenza, richiede che sia l’utente a conoscere i tempi e le temperature. È una cucina più «analogica» in un corpo digitale. Ma questa differenza vale i circa 1.400 euro di scarto?

Software ed ecosistema

Il TM7 è ormai un tablet da cucina totalmente integrato nel sistema Cookidoo, che nel 2026 è diventato un servizio ad abbonamento quasi indispensabile per sfruttare l’AI del robot. Lidl propone una filosofia radicalmente diversa: app gratuita, connettività aperta e accesso a un database immenso di ricette create dagli utenti per i modelli Silvercrest, spesso più vicine alla realtà della spesa quotidiana rispetto alle ricette gourmet e talvolta pretenziose della piattaforma Vorwerk.

Bilancia integrata

È sorprendente notare come, a 199 euro, Silvercrest sia riuscita a mantenere la bilancia integrata. È una funzione che pesa direttamente nel boccale con incrementi di 5g. Sebbene il TM7 offra ora una precisione al grammo singolo, per la preparazione di un risotto o di un impasto per la pizza, la precisione del Compact è assolutamente adeguata. Non dover sporcare ciotole extra è il vero lusso che Lidl ha democratizzato.

Bimby vs. Monsieur Cuisine: quale comprare?

Il Bimby TM7 è un investimento sullo status e sulla perfezione tecnologica, destinato a chi non vuole compromessi e può permettersi un bene di lusso. Il Monsieur Cuisine Compact, dal canto suo, è il trionfo del rapporto qualità-prezzo. A meno di 200 euro, offre l’85% delle funzioni necessarie in una cucina moderna.