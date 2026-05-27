Achille Lauro è il nuovo direttore creativo di questa azienda di moda italiana (che fattura oltre 60 milioni)

L’ingresso di Achille Lauro nel mondo della moda non è più soltanto una contaminazione estetica tra palco e passerella, ma diventa ora un ruolo strutturale: il cantante, all’anagrafe Lauro De Marinis, è stato nominato direttore creativo di Dondup, storico brand italiano del denim.

Il debutto ufficiale avverrà il 15 giugno 2026 con una capsule collection presentata durante un concerto-evento allo Stadio San Siro di Milano, segnando l’inizio di una collaborazione a lungo termine che mira a ridefinire identità e posizionamento del marchio.

Dondup, il brand italiano del denim che supera i 60 milioni di fatturato

Dondup nasce nel 1999 a Fossombrone, nelle Marche, come marchio specializzato nel denim e nel ready-to-wear contemporaneo. Nel corso degli anni si è evoluto fino a diventare un’azienda strutturata del made in Italy, oggi parte del portafoglio del fondo Made in Italy Fund (Quadrivio & Pambianco).

Il brand ha chiuso il 2025 con un fatturato di oltre 60 milioni di euro, confermando una fase di stabilità rispetto all’anno precedente e una forte vocazione internazionale, con circa il 40% dei ricavi generati all’estero, soprattutto in Germania e nei Paesi del Nord Europa.

La strategia industriale di Dondup si concentra su un posizionamento “accessibile premium”, con particolare attenzione a denim, capi essenziali e una distribuzione mirata, mantenendo un equilibrio tra heritage italiano e mercato globale. L’ingresso di una figura creativa come Achille Lauro rappresenta quindi una mossa di riposizionamento culturale oltre che commerciale.

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La scelta di Achille Lauro e la strategia dell’evento-spettacolo con il debutto a San Siro

La nomina di Achille Lauro non è una semplice operazione di marketing legata a una celebrity, ma una scelta di direzione creativa vera e propria. L’artista guiderà l’ufficio stile e definirà la visione del brand su collezioni donna, uomo e accessori, con l’obiettivo di reinterpretare l’identità Dondup in chiave contemporanea.

Il legame tra Lauro e la moda è consolidato da anni: i suoi look scenici, le provocazioni estetiche e la costruzione di un immaginario fortemente visivo lo hanno reso una figura trasversale tra musica, arte e fashion system. Il nuovo ruolo formalizza questo percorso, trasformandolo da interprete a progettista di stile.

Il primo passo concreto della collaborazione sarà la presentazione della capsule collection Dondup il 15 giugno 2026, durante il concerto-evento di Achille Lauro a San Siro. Una scelta che fonde passerella e performance live, trasformando lo show in un dispositivo narrativo di moda.

La strategia del brand punta su un modello esperienziale: pochi capi, distribuzione selettiva e forte componente di desiderabilità. L’idea è creare una collezione che viva dentro l’evento e si propaghi poi nel mercato come oggetto culturale oltre che commerciale.

Moda e pop culture: un confine sempre più sottile

La collaborazione tra Dondup e Achille Lauro si inserisce in un trend ormai consolidato: la convergenza tra moda e intrattenimento. Le maison e i brand contemporanei cercano sempre più spesso figure provenienti dalla musica, dal cinema o dai social per costruire immaginari riconoscibili e immediatamente comunicabili.

In quest’ottica, il direttore creativo non è più solo un designer, ma un narratore. L’obiettivo non è più soltanto vestire, ma costruire universi estetici coerenti con l’identità di un pubblico giovane, globale e altamente visuale.

E la scelta di Dondup conferma questa evoluzione della moda come piattaforma culturale.